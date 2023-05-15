公民黨5‧27特別會員大會商清盤　梁家傑：已經無彎轉！

公民黨主席梁家傑確認，將在下周六(27日）舉行特別會員大會，表決特別議案，將公民黨自動清盤及委任清盤人，形容清盤決定已經「無彎轉」。換言之，這個有17年歷史、被稱為「大狀黨」的泛民第二大政黨將劃上句號。



梁家傑確認本月27日召開特別會議大會議決把公民黨清盤。（夏家朗攝）

梁家傑稱，召開特別會員大會只是走法律必要程序，公民黨剩餘的資產將全數捐出，黨內初步決定會捐予公益金，現時亦已經處理少數仍在職的員工離職安排。梁家傑指，對公民黨清盤一定有感受，但認為現在不是適當的時候公開表達。

公民黨去年12月「斷莊」，上屆執行委員會變身看守性質臨時執委會。當時梁家傑已表示，臨時執委會今年將處理清盤工作。他日前向黨員發通告，通知本月27日召開黨員大會及特別黨員大會，梁家傑指按法例規定，在完結一個財政年度後要召開黨員大會，隨後的特別黨員大會，會投票議決清盤及委任清盤人。

一度躍升為泛民第二大政黨

有「大狀黨」之稱的公民黨於2006年3月正成立，成員以四十五條關注組為骨幹，成立時由關信基教授出任黨主席、余若薇議員任黨魁，創黨成員逾百人。2012年香港立法會選舉中，該黨更取得6個議席，成為泛民主派第二大黨。2019年的區議會選舉，民主派大勝，公民黨派出36人參選，有32人當選。但隨著2020年落實愛國者治港原則，該黨的立法會或區議會議員，不是退黨便是被禠奪議席或辭職以示不滿，立法會和區議會議席均「歸零」。