東涌線延線工程本月展開　目標2029年通車　金澤培：工程具挑戰

耗資187億元建造的東涌線延線工程，預計2029年竣工，港鐵今日（25日）舉行動土儀式。今年內除了東涌延線，亦有屯門南延線，及北環線古洞站工程動工，然而港鐵前主席馬時亨曾指，不應同時多線動工，以免再重蹈覆轍，出現超支延誤問題。

財政司司長陳茂波致辭時表示，祝願港鐵「早日完成，仲要within budget（預算資金內原成）」。港鐵行政總裁金澤培回應傳媒稱，港鐵已有40多年鐵路經驗，相信透過經驗、新科技，可以令建造過程更有效率。不過他亦指，於營運中的鐵路加新站，工程相當具挑戰性。



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政府於2014年的《鐵路發展策略2014》，提出7個鐵路方案，東涌線延線為其中之一。工程將在現時的東涌線欣澳站至東涌站之間，增設東涌東站，服務未來東涌東填海區的居民；東涌線亦會向西伸延至位於逸東邨以西的東涌西站，成為東涌線新的終點站。

東涌線延線項目的兩份主要土木工程合約已經批出，分別為東涌西站及隧道建造工程合約，包括建造東西站以及由東涌站延伸至東涌西站約1.3公里長的隧道，其承建商為布依格-寶嘉聯營；另一份合約為東涌東站建造工程，及軌道改道的相關備置工程合約，包括建造東涌東站以及東涌站與欣澳站之間，一段約1.2公里的路軌改道備置工程，承建商為PaulY-CRCC (TUE1202)(保華-中鐵建國際(TUE1202) 聯營。