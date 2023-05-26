警拘14人涉24宗騙案　女苦主被呃下載假APP買Bitcoin失$1270萬

警方於5月23至25日進行一個代號「春暉」的反詐騙行動，9男5女涉嫌「洗黑錢」及「以欺騙手段取得財產」罪被捕，年齡介乎19至46歲，懷疑與24宗騙案有關，包括網上購物、投資騙局、網上情緣和刷單回佣等，涉款共4500萬元。被捕人士大部分為香港人，另有一對外籍男女。他們報稱任職建築工人、家庭主婦及無業等，所有人已獲准保釋侯查。據悉大部分被捕人士為戶口持有人，沒有證據顯示他們屬於犯罪集團。



九龍城警區破獲24宗騙案，九龍城警區反三合會行動組主管督察李嘉俊交代案情。（陳浩然攝）

人員經調查後，相信騙徒涉嫌開設、收購及操控多個傀儡銀行戶口和加密貨幣戶口，其後以不同途徑，例如現金、銀行轉賬、轉數快、快速支付系統、加密貨幣錢包等，來收取騙款或購入加密貨幣，然後轉移到多個加密貨幣錢包以逃避追查。行動中，人員檢獲8部手提電話、一批銀行卡及銀行文件。

九龍城警區反三合會行動組主管督察李嘉俊表示，最高一宗騙案涉款1270萬元，為一宗網上投資加密貨幣Bitcoin騙案。一名年約40歲的女事主於網上認識疑犯，對方引誘下載虛假投資網上平台。據了解，女事主「投資」時間長約半年，每次投資數十萬元，網頁上的數字顯示有「回報」，惟女事主從未實際提取過資金。

警方提醒，若市民從網上購買物品，應提高警覺，交收時應先收取貨物，再將貨款交給賣家；切勿將個人銀行戶口借給他人，以免誤墮法網；若懷疑有人利用銀行戶口作不法活動，請立即通知警方。