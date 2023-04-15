夏寶龍考察香港｜讚司法界是法治守護者　能處理適用國安法新問題

中央港澳工作領導小組常務副組長、港澳辦主任夏寶龍今日（15日）早上出席全民國家安全教育日開幕典禮暨主題講座，在演辭中強調中央支持香港保持普通法制度，支持完善特別行政區司法制度和法律體系，包括完成《基本法》第23條立法。



他又形容《香港國安法》是香港「守護神」，而香港司法界則是香港法治的守護者，相信他們一定能妥善處理好適用國安法過程中產生的一些新問題。



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夏寶龍的演辭中，有一個長段落觸及本港司法法律界，指相信他們的專業素養高、責任心強，一定能擔負起維護國家安全、捍衛香港法治的光榮使命。香港是中國唯一實行普通法的地區，一向以法治著稱，擁有大量優秀法律人才，這是香港的一大特色和優勢。無論實行普通法還是大陸法，維護國家安全都是首要任務，普通法也能夠很好地維護國家安全。

夏寶龍：中央支持普通法制、支持完成23條立法

他強調，中央支持香港保持普通法制度，支持完善特別行政區司法制度和法律體系，包括完成《基本法》第23條立法。

夏寶龍續指，一些國家制定實施幾十部維護保障自己國家安全的法律，但大肆抹黑攻擊《香港國安法》，炮制各種所謂報告、決議、法案，揮舞制裁「大棒」干擾香港執法、檢控和司法，卑鄙地對法官、檢控官進行恐嚇、威脅。這是對香港法治的嚴重破壞、惡意干預，是對人類法治精神的嚴重褻瀆。

司法界是港法治守護者

事實是怎麽樣的呢？世人有目共睹的是，有了《香港國安法》，香港恢復了安寧、恢復了秩序、恢復了以往的活力。實踐證明，香港國安法是保香港安全、安定、安寧之法，是香港的「守護神」。司法法律界是香港法治的守護者。香港特別行政區法院依法對「修例風波」中出現的嚴重違法犯罪行為作出了具有阻嚇性的判決，有力捍衛了法治尊嚴，得到香港社會的普遍認同和支持。

他強調，一直相信本港司法法律界能妥善處理好適用《香港國安法》過程中產生的一些新問題，全面準確實施香港《基本法》和《香港國安法》，以無懼、無偏、無私、無欺之精神，嚴格公正司法，捍衛公平正義，有力維護國家安全和香港的民主、自由、安寧。