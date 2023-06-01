政府搶人才｜放寬大學生考公務員條件　接受取錄時必須成永久居民

政府今日（1日）宣布放寬大學生投考公務員要求，容許大學生在畢業前一年、 即一般四年制學士課程的大學三年生可投考公務員，究竟當中有何特定要求？你又是否合資格「提早」申請「鐵飯碗」？而律政司亦已搶閘向大學三年級法律系學生招手。



根據公務員事務局局長楊何蓓茵今日指，所有政府職位若入職要求為學士學位或更高學歷，今日起不論是在學士課程、碩士生、博士生、五年學制或三年學制的學生，在新安排下都可以在畢業前一年即可投考公務員。

申請者必須在指定時間內完成課程畢業。

申請人若獲取錄，政府會發出有條件取錄通知，待申請人畢業後便可加入政府工作。

由於《基本法》規定公務員必須為永久居民，故申請人必須在接受政府的取錄通知時，已成為香港永久居民。

調整公務員招聘考試安排

公務員事務局會因應上述措施調整相關公務員招聘考試安排。暫定今年10月（香港試場）和12月（香港以外的試場）舉行的綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試（學位／專業程度職系），及12月（香港及香港以外的試場）舉行的政務主任、二級行政主任、二級助理勞工事務主任、二級助理貿易主任、二級管理參議主任及二級運輸主任的聯合招聘考試（聯合招聘考試），將開放予持有學士學位和正就讀學士學位課程最後一年（即二○二三至二四學年畢業）的學生，及二○二四至二五學年畢業的大學生申請。

下一輪綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試（學位／專業程度職系）暫定於今年8月（香港試場）和9月（香港以外試場）接受申請，至於聯合招聘考試（香港及香港以外試場）則暫定於9月接受申請。

律政司「搶閘」招聘大學三年級法律系學生（政府職位空缺流動應用程式截圖）

律政司「搶閘」招見習律政人員

根據公務員事務局政府職位空缺流動應用程式，律政司已率先進行見習律政人員（2025年入職）的招募，訂明申請人要符合以下條件：

1.香港永久性居民

2.為專上院校法學士學位課程的三年級學生，並將於2025年取得法學專業證書

3.在香港中學文憑試或中學會考的英國語文科及中國語文科考獲第2級或以上成績，或有同等學歷

招聘廣告亦訂明，申請人於獲聘時必須已成為香港永久性居民。