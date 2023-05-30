港公務員將與粵互換｢掛職｣　楊何蓓茵：高級公務員赴雲南了解扶貧

「我們近期將與廣東省簽訂協議，啟動兩地公務員交流合作項目。」近日，公務員事務局局長楊何蓓茵在香港特區政府總部接受GDToday、南方+記者專訪時表示，受疫情影響而暫停的香港特區與內地「公務員交流計畫」將於今年下半年重新啟動，首階段以粵港澳大灣區內地城市為主。



她說，希望通過這一項目促進兩地公務員對彼此的認識，並加深香港公務員對內地政府部門架構、工作流程等方面的瞭解。「香港要更好融入國家發展大局，公務員不僅要做好自己份內的事，還需要對內地的最新發展，以及國家的相關策略和規劃有更深入的瞭解。在這方面我們需要下更多的功夫。」



本文獲《GDToday》授權轉載。



挑選公務員到內地交流 為期三個月

自2002年起，香港特區政府便先後與上海、北京、杭州市政府以及廣東省政府等合作舉辦「公務員交流計畫」。根據這項計畫，香港與內地省市互派公務員暫駐對方機構，為期4週，借此交流經驗和專業知識，加強彼此聯絡溝通。截至2020年，平均每年有約100名公務員參加香港與內地公務員交流活動。但過去三年受疫情影響，公務員到內地培訓交流的活動被迫暫停。

楊何蓓茵表示，「公務員交流計畫」重啟後，將首先開展與大灣區內地城市的交流計畫，交流期由4星期延長至3個月。同時，內地公務員也將前往香港交流。她透露說，參與交流的公務員將被分派至具體的工作崗位，進行實質性的工作。「在內地政府機構中，香港公務員將有更充裕的時間和機會與內地公務員交流、分享經驗，並深入瞭解內地的政策以及制定政策時的工作方式。我期待他們積極參與內地工作。」

今年4月25日至28日，楊何蓓茵前往北京訪問。期間，她到訪國家行政學院、北京大學及全國港澳研究會，就公務員培訓事宜加強交流合作。她告訴記者，今年將逐步恢復在內地舉辦國家事務的實體培訓。

公務員事務局局長楊何蓓茵接受GDToday、南方+記者專訪。（GDToday）

公務員事務局將與9所內地院校（包括國家行政學院、北京大學、清華大學、外交學院、浙江大學、南京大學、武漢大學、暨南大學及中山大學）合辦課程，安排中高級公務員在晉陞至不同階段時到內地接受培訓。「作為公務員，我們需提升工作的效率和績效，因此培訓非常重要。除技能培訓，還要增強關於國家事務的培訓。」

此外，公務員事務局正安排第二批高級公務員參加2023年在北京大學舉辦的兩年制公共管理碩士課程。楊何蓓茵介紹，除課堂學習之外，這一課程還特別設定了社會實踐。她透露，目前已選定兩處地點作為實踐地。

一處為雲南省某縣城，學員將觀察並瞭解當地的鄉村振興情況。「我們挑選的不是普通的高級公務員，而是具有潛力並有望晉陞到政府高層的高級公務員。對於他們來說，這是一次難得的開闊眼界的機會，能夠更好地理解國家扶貧等政策如何實施和落地。」

公務員有空編不等於存在「離職潮」

加強團隊培訓的同時，如何引入更多新生力量，也是楊何蓓茵和公務員事務局的當務之急。「現在公務員的空缺率的確比較高，我們的整體編制超過19萬人，實際的公務員數量是17萬多，但我不會形容這是一波『離職潮』。」

楊何蓓茵曾指出，勞動人口減少，各行業搶人，公務員離職增加是不正常之中的正常。（歐嘉樂攝）

資料顯示，截至2022年12月31日，香港公務員共計173664人。2021/2022年度有超過1萬名公務員離職，其中大約6000人屬於正常退休。

楊何蓓茵坦言，公務員人數的下降，的確對工作造成了影響，但公務員事務局已採取多項計畫應對。一方面特區政府正在規劃並探索利用人工智慧等科技替代部分人力，「目前，出生率逐年降低，未來勞動人口也呈現下降趨勢，因此我們要考慮引入更多科技手段，不僅能減少人力的使用，還可以使我們的服務更加快捷、高效、精準。」

另一方面，隨著香港恢復通關，特區政府正加大在世界各地的招聘力度。香港特區政府網站發佈的「政府職位空缺」顯示，今年4月以來推出的十余個職位中，既有公務員也有非公務員，其中「一帶一路」專員和「投資推廣署署長」兩個職位以月薪近28萬港元備受關注。

2月3日，公務員事務局於「教育及職業博覽2023」舉辦「認識政務主任和行政主任職系」講座。（GDToday）

楊何蓓茵表示，隨著越來越多香港學生選擇到內地升學，特區政府各部門近期也加強在內地向學生進行推廣宣傳和招聘工作。為便利內地考生參與招聘考試，特區政府計畫於2023/2024年度在原有北京考場的基礎上，再加設上海考場，並預期在2023年第3季落實安排。特區政府會繼續按實際情況考慮是否需要在更多內地城市舉行招聘考試。

對於外界有聲音質疑，公務員在就業市場的吸引力有所下降，楊何蓓茵用資料舉例，政務主任是政府裡一個非常重要的職位，每年都計畫招聘30至40人。但在去年疫情嚴峻的時候，仍有9000多人申請這一職位。她說：「所以我不太擔心年輕人加入政府的熱度會降低。唯一的問題是，我們要想找到最合適的人，就要與其他機構、企業競爭『搶人才』。即使現在缺人，我們的招聘標準也是不能降低的。」

香港公務員要適時應對社會期望

香港坊間常稱特區政府是「熱廚房」，一方面要為市民「做菜」，一方面還要經受「高溫燒烤」。簡而言之，香港公務員不好當。然而，37年的政府履歷，令楊何蓓茵對公務員和「熱廚房」有著不一樣的理解。

楊何蓓茵於1986年加入政府，任職行政主任。她曾在衛生署、民政事務總署、運輸署、教育局、公務員事務局等多個決策局及部門服務。

「廚房只要燒菜，那肯定是熱的。工作如果用心去做，那必定會有壓力。」楊何蓓茵認為，政府工作向來都充滿挑戰，只是不同時期，公務員承擔的任務有所不同。她回憶說，在剛剛加入政府時，香港市民對公務員的期望是基本服務的提供者，「比如打開水龍頭時能有乾淨的水，排隊遞表格時能快點拿到執照。」

楊何蓓茵說，如今，香港市民對公務員的期望已經明顯不同，不僅是提供服務，更要幫助香港破解深層次矛盾和問題。「香港的發展，既靠公務員的努力，也要靠各行各業的回應，但關鍵是政府的帶動作用。因此，公務員要做好政策設計、基礎建設等方面的工作。在一個『熱』的環境下工作，其實更有意思。公務員不再只是一份工，而是一份擔當，肩膀承載著市民的希望。」

楊何蓓茵到訪民航處，在機場航空交通管制塔聽取民航處介紹當值同事的日常工作情況。（GDToday）

採訪期間，楊何蓓茵也就外界對於香港公務員「不親民」的印象回答了記者的提問。她認為，香港公務員與市民之間產生所謂的距離感，主要有兩方面原因。

首先，部分公務員過往對市民的問題缺乏切身瞭解。她希望公務員在今後的工作中要換位思考，要設身處地去感受市民在日常生活中遇到的困難，瞭解市民的不開心到了什麼程度，並對工作作出相應調整。

「另一方面，公務員在工作中會兼顧多項原則。這些宗旨和原則在一定程度上，的確不會讓公務員的工作變得簡單，而是變得更複雜。」楊何蓓茵進一步解釋說，政府機構與私營機構或企業不同，除追求效率之外，更要以社會權益為原則去工作，這是為了更好地體現政府的公平性。「有時候市民可能不理解為什麼公務員的工作流程比較長。因此，在溝通方面我覺得可以做得更好，多做一些解釋讓大家明白，我們的宗旨是為了保護市民的權益。」

楊何蓓茵說，為拉近公務員與市民間的距離，公務員事務局下設的公務員學院也將一些社會元素融入培訓中，希望公務員能從市民的角度來看待問題，秉持以民為本的態度，在微小的事情上作出貢獻。

2022年11月8日，楊何蓓茵在「2022年公務員事務局局長嘉許狀頒發典禮」表揚工作表現優秀的公務員。（GDToday）

每一個公務員都不希望香港變差

本屆香港特區政府提出要建立「以結果為目標」的公務員團隊文化。行政長官李家超在任內首份施政報告中就指定項目訂立了約110個不同指標（包括績效指標（KPIs）），並強化公務員賞罰制度。據介紹，特區政府今年第二季度起將推出「行政長官表揚榜」獎勵計畫，每3至6個月定期公開表揚具示範作用的團隊或人員。

「獎懲制度非常重要。」楊何蓓茵表示， 公務員團隊中有很多出色的人和事值得表揚，也值得讓市民更多瞭解政府的工作。「我們希望通過一些舉措讓市民更多地瞭解公務員的工作內容和成果，也讓各位同事清楚他們的努力不會被埋沒。」

至於懲罰方面，楊何蓓茵指出，主要涉及工作表現不好、能力低下、未達標準甚至存在行為偏差等問題需要妥善處理。她表示，過往的懲罰機制相對複雜，目前公務員事務局正進行簡化處理，使其更加簡潔有效。但最為關鍵的是，不能影響公平性。「例如，在處理過程中，相關同事應該有機會陳述自己的觀點或提出自己的解釋，其他同事也能夠盡快知曉處理結果。我們的目標是讓大家更有動力將工作做得更好，這是公務員的重要原則之一。」

「我希望每一位同事，都能夠在職業生涯中獲得工作滿足感，個人也能夠有所成長。」談及團隊的未來發展，楊何蓓茵提出，愛國愛港是每一位公務員需遵守的基本準則。在「愛國者治港」的原則下，公務員應更快、更深入地瞭解國家發展，「不僅瞭解對自己目前工作有影響的事情，而是每時每刻都加深認識，這樣才能在整體的工作中做得更好。公務員實際上都是香港市民，每一位公務員都不希望香港變差。」