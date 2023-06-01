政府搶人才｜為青年提供服務政府機會 楊何蓓茵否認與市場爭人

公務員離職潮持續，公務員事務局局長楊何蓓茵今日（1日）公布，今年起接受大學三年級或將升讀三年級的學生投考公務員。被問到新安排預計可填補多少公務員空缺，而這是否意味政府與私人市場搶人才？楊何蓓茵表示，新安排僅冀為有志服務政府的青年增加機會，又指愈來愈多公營機構和私營企業推出同類招聘措施，政府需要與時並進，提早招攬人才。



楊何蓓茵表示，為吸納有志服務社會人士加入公務員行列，並讓青年更好地規劃未來事業發展，政府今年起將會擴展投考需要學士學位學歷要求的公務員職位資格，至新學年升讀大學三年級或正在就讀大學三年級的學生，獲取錄的申請人可得到有條件聘請，在畢業後加入政府服務。

不過楊何蓓茵強調，新方案並非為即時填補空缺而推出，指即使擴闊招聘對象後，受聘的大學生亦要於2025年畢業後才可上班，重申新措施僅為青年提供及早進行職業生涯規劃及服務政府的機會，不是希望在招聘數字上「有很多增幅」。

政府增加公務員人手的做法，或會與私人市場搶人才，但楊何蓓茵表示：「愈來愈多公營機構和私營企業推行類似措施，因此，政府在招聘工作上亦要與時並進，提早招攬優秀人才。我們會聯同各大學及專上教育機構，將在校內向相關學生提供措施的詳情。」