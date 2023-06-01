鄉議局選舉劉業強無競爭連任主席　副主席莫錦貴再次擊敗林奕權

鄉議局選舉今日（6月1日）舉行，主席由元朗約的劉業強在沒有競爭之下再度連任。至於兩個副主席之位，南約是原副主席林偉強無競逐連任，大埔約則再度上演沙田鄉委會主席莫錦貴與大埔鄉事委員會主席林奕權的對決，最終莫錦貴以71票當選，林奕權則有55票。



在協商之下，林偉強成為首先獲選副主席。三人任期即日起為期4年。



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連任主席的劉業強之後與連任副主席的林偉強和莫錦貴見記者，劉業強表示，對連任感到非常開心，將帶領鄉議局踏入跨越100周年，形容工作任道重遠。他續指未來會支持政府，為北部都會區的發展出謀獻策。

對於未來4年任期挑戰，他說未來北部都會區和人工島「三鐵三路」的發展，已經感受到當地居民和作業者的壓力，指影響一定有，希望受影響人士顧全大局，政府亦都會盡量協調好，相信未來發展必定好。至於袓堂地方面，上屆政府接受鄉議局意見，希望完善相關制度，相信今屆政府會落實制度，以配合北部都會區的發展。

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劉業強：最重要善用6千公頃荒廢農地

善用新界土地方面，劉業強指最重要是善用超過6,000公頃的荒廢農地。他指新田科技城發展計劃有考慮局方建議，填了300公頃魚塘的土地作創科用地，對發展非常有信心。

他指希望未來釋出更多鄉村和閒置土地，幫助發展。他續指計劃希望市民住多兩成面積，但鄰近城市希望加大五成以上的面積，認為香港已經落後，希望政府可善用土地，令港人住大一至兩倍。劉業強又說，「三鐵三路」發展影響棕地作業者，呼籲政府做好安置工作。

上屆2019年鄉議局選舉，劉業強同樣在無競爭之下連任主席，而莫錦貴則以1票之差擊敗林奕權當選副主席。