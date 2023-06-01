連任鄉議局主席談土地發展　劉業強：最重要善用6千公頃荒廢農地

鄉議局選舉今日（6月1日）舉行，主席的劉業強、副主席林偉強和莫錦貴均連任。劉業強在連任後見記者表示，會為北部都會區的發展出謀獻策，最重要是善用超過6,000公頃的荒廢農地。此外，新田科技城與新田市中心中間有7條鄉村被包圍，劉業強指鄉議局會做好協調工作，代表村民反映意見。



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劉業強談到新界土地時表示，最重要是善用超過6,000公頃的荒廢農地。他指新田科技城發展計劃有考慮局方建議，填了300公頃魚塘的土地作創科用地，對發展非常有信心。

他指希望未來釋出更多鄉村和閒置土地，幫助發展。他續指計劃希望市民住多兩成面積，但鄰近城市希望加大五成以上的面積，認為香港已經落後，希望政府可善用土地，令港人住大一至兩倍。劉業強又說，「三鐵三路」發展影響棕地作業者，呼籲政府做好安置工作。

新田科技城附近有7條村 將考慮兩方案改善環境

對於政府公布的新田科技城建議發展大綱中，新田科技城與新田市中心中間有7條鄉村被包圍，劉業強指計劃宣布後已即時和村代表等了解他們的意見，希望能夠爭取百分百認同改善環境的方案，兩個方案包括參考借鑑內地舊城改造，和建議當局趁發展科技城，順便優化這7條鄉村，而鄉議局會做好協調工作，代表村民反映意見。