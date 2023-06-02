職專教育不受重視　蔡若蓮︰需移風易俗　今年高中可「雙線發展」

《施政報告》提出加強職專教育，研究推出更多「應用學位課程」。教育事務委員會會議今（2日）早開會，民建聯立法會議員梁熙在會上提到職專教育在社會不太受重視，不少青年雖然成績一般但堅持完成文憑課程，最後成績不好的同時有挫敗感。他問及能否統一職專教育和公開試的評級，幫助僱主掌握僱員的質素。



教育局局長蔡若蓮回應指，普遍社會認為職專教育不是最好的選擇，未來會通過不同渠道宣傳以改善風氣，另外局方今年亦在高中推行先導職專文憑，讓學生可同步修讀職專文憑和公開試文憑，給予他們「兩條腿走路」的機會。



政界近年關注推動職專教育，讓青年技能配對社會需求。（資料圖片）

職專教育與公開試模式不同 難統一評級

至於統一評級方面，她表示職專教育課程和公開試課程修讀的時數和模式不一樣，認為勉強統一兩款文憑的評級的幫助不大，另外專職文憑的評級有相關描述，相信有助僱主了解求職者的狀況。

委員會主席梁美芬指，讀社會需要行業課程的人數不夠，認為是職專品牌做得不夠好，又說現在「工字有出頭」，是「工科的品牌就是工科的品牌，無問題的，佢唔洗走去讀學術」。她又引述一位朋友讀不成書，中五之後加入建築界，並進修些少管理學科後當判頭，月入超過10萬元。蔡若蓮表示認同社會對職專價值需要移風易俗，年青人透過職專教育成功的故事需要多宣傳，而職專未來的出路亦會愈來愈清晰。

立法會議員朱國強提到，部份資助計劃課程的收生不理想，問到局方有否措施加大課程的招生吸引力。蔡若蓮回應指有關課程是針對社會人力資源需求殷切的行業，未來會和相關院校合作，幫助學生了解課程的出路，加大課程吸引力。