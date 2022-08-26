再工業化︱民建聯倡升格職專教育　令公眾觀感不再停留於八十年代

民建聯聯同香港青年工業家協會今（26日）發布「2022香港再工業化倡議書2.0」，建議改革「中學文憑試DSE」的「乙類應用學習科目」成績等級丶增加不同教材等，提升職專教育的形象。民建聯工商專業委員會主席兼立法會議員周浩鼎，強調大眾對「再工業化」頗有誤會，強調已非上世紀勞動密集的工業、而是先進工業，政府應增加宣傳以改變大眾觀念。



DSE應用學科成績最高4級 遭矮化似「賣剩庶」

周浩鼎指職專教育被矮化，令人無意欲修讀，但職專教育卻是支援未來培訓工業人才的重要支撐，舉例中學生修讀DSE「乙類應用學習科目」，如電機及機械工程等，現有成績評級最高只能考獲4，不會有5**成績，令有關科目「似賣剩庶」，建議改革這些科目的成績等級、增加認受性。

香港青年工業家協會常務副會長高鼎國更指，很多學校缺乏資源開設這類課程。他指自己中學都讀過D&T(設計與科技），現在已經被殺科，但在工業而言，D&T繪圖是基礎學習，好適合重新引入。

協會會長戴麟則建議在課程引入新教材，指香港有很多優秀人才和成功例子，舉例東京奧運國家隊的戰衣由港人設計，認為邀請他們分享，變成短期課程，學生「一定會好開心」。

再工業化非「走回頭路」：亟須改善公眾觀感

周浩鼎認為，政府應多作公眾教育，指「好多人對香港搞再工業化一知半解」，須釐清再工業化並非走回頭路，亦不再是六、七十年代的勞動密集，「講緊係先進嘅工業，做呢種工業嘅人未來有前景」，政府須大力宣傳以改善公眾觀感。

民建聯立法會議員顏汶羽就表示，副學士學位過分膨脹，專業進修學院須面對收生不足問題。他建議，這些學院可轉型從事職專教育，實行「先聘請後培訓計劃」，以業界合作方式或政府資助方式實行。他指，現時僱員再培訓局轄下課程，與持續進修基金的課程高度重疊，建議持續進修基金課程納入僱員再培訓局統籌協調，避免課程重覆、調整資源運用。