擬禁播《願榮光》｜湯家驊：哼歌或犯禁　以意國禁法西斯作例

律政司星期一（5日）入稟高院，禁止公眾在網上和其他平台傳播反修例歌曲《願榮光歸香港》。行政會議成員、資深大律師湯家驊今日（7日）表示，歌曲有港獨意識哼歌或更改歌詞都有機會觸犯禁制令，因法庭會考慮整體意圖，又以二戰後意大利曾有人擬組建「新法西斯黨」為例，指即使原理論與二戰時期不同，仍遭意大利政府及歐洲法庭禁止。



行政會議成員、民主思路召集人湯家驊。（資料圖片）

湯家驊解釋指，禁制令主要為防止犯罪，因為有些行為如危害國安，一旦發生就難以補救，相信對一般無犯罪意圖的市民沒有影響。至於單純歌曲的隻言片語、個別部分有沒有問題，他指歌曲涉兩個元素，其一是歌詞內容，更重要的是歌曲所代表的意識，《願榮光》在2019年暴動期間已深入民心，涉及特殊意識和理念，包括港獨、尋求外國勢力干預等，法庭會考慮整體而言傳播的人有沒有意圖去散播這些意識，及其過往的政治取向。

他又指，歌曲有港獨意識哼歌或更改歌詞都有機會觸犯禁制令：「不是單單說歌詞是否違法，而是意識或所代表的理念是否違反一國兩制、違反國家安全，就算你只是奏出旋律，你不唱出歌詞或特意唱錯歌詞或放其他歌詞進去，其實你未必可以改變得到，或未必有意改變到代表背後的意義及意識。那個意義及意識就是香港是一個獨立地方，要外國勢力來解放我們。」

若市民在家中播放又是否有犯罪意圖，湯家驊指：「通常犯法自以為好聰明，但法庭唔係傻，唔係噚日出世」，認為會有合理推算，反問「聽歌可以聽幾千首歌，點解係都要聽呢首？點解係都要破壞一國兩制？」

湯家驊又以法西斯主義作類比，指二戰後法西斯主義被禁，後來意大利有人試圖以「新法西斯主義」為理念組黨，與二戰時期的詞語想法不同，但意大利政府仍要禁制，並獲歐洲法庭確認意大利政府做法正確。因此，他認為不應糾纏於某個旋律、某句歌詞，而是背後危害國家安全的意義。

對於社交平台上的相關歌曲，湯認為最安全的做法是下架，但由於社交平台營運方不在港，港府理論上未能管轄，但也可以尋求外國法庭協助。