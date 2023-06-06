政府申禁制《願榮光歸香港》　湯家驊：港互聯網服務提供者受管制

過去半年多次有本港運動員在外國體育比賽獲獎，大會播放反修例歌曲《願榮光歸香港》（Glory to Hong Kong），當作香港所屬的中國國歌，而主辦當局都稱是從網上搜尋得來；搜尋引擎Google一直顯示「香港國歌」為《願榮光歸香港》，未應港府要求改變。



行政會議成員、資深大律師湯家驊說，若律政司申請禁止四項與《願榮光歸香港》有關行為的禁制令獲批，即香港司法管轄區內的所有人，包括互聯網服務提供者，都不能傳播或分發，包括歌曲的旋律、歌詞或演出模式，否則可被視作藐視法庭。



「被誤會為對香港而言屬國歌」即觸犯禁制令

律政司今日（6日）向法庭申請禁制令及臨時禁制令，以禁止四項與歌曲《願榮光歸香港》有關的非法行為，現正等候法庭指示，聆訊日期待定。條文其中一項列明，當出現「相當可能被誤會為對香港特別行政區而言屬國歌」，便屬違反禁制令。

禁制令條文：

「（二）以任何方式（包括在互聯網及／或任何可供網上取覽的媒介及／或任何基於互聯網的平台或媒介）廣播、表演、刊印、發布、出售、要約出售、分發、傳布、展示或複製有關歌曲，不論是其曲調或歌詞或曲詞（包括有關歌曲的改編本，而其曲調、歌詞及／或曲詞實質上與有關歌曲相似者），意圖侮辱國歌，違反《國歌條例》第7條，致令其：



（i）相當可能被誤會為對香港特別行政區而言屬國歌；或



（ii）使人聯想到香港特別行政區是一個獨立國家並擁有其本身的國歌；」



湯家驊指如果法庭禁制傳播或分發一首歌，即是香港司法管轄區內的所有人，都不能傳播或分發。（梁鵬威攝）

湯家驊：禁制令適用於香港司法管轄區內所有人

行政會議成員、資深大律師湯家驊接受香港電台訪問時說，如果法庭法令是禁制傳播或分發一首歌，即是香港司法管轄區內的所有人，包括互聯網服務提供者，都不能傳播或分發，包括歌曲的旋律、歌詞或演出模式。

湯家驊說，如果本港有人從海外伺服器影視平台下載歌曲，也有可能違反法令。他又提到，如果有市民將有關歌曲設為手機鈴聲，由於有機會在公眾場合給他人聽到，便有傳播或分發的風險。

湯家驊表示，當局要對身處外地的人士或平台採取執法行動，但因國際間情況較為複雜，要視乎所在地與香港之間有無移交疑犯、刑事檢控協作等安排，不能一概而論。

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