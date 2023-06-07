公務員加薪｜周小松：與市場脫節加劇流失　工會：上調高層加幅

行會昨日（6日）通過本年度公務員薪酬調整建議，中、低層公務員劃一加薪4.65%，首長級及高層公務員加2.87%。立法會公務員及資助機構員工事務委員會委員周小松今日（7日）接受電台訪問，質疑加薪幅度仍未能追上私人市場，又指政府未能兌現福利承諾，擔心公私營薪酬、福利差距擴大，加劇公務員流失率。



香港特區政府公務人員聯會主席李方冲則認為，加薪幅度在預期內，認為加幅對中低層人員仍有競爭力，但認為政府應考慮調高高級公務員的薪酬加幅。



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周小松稱，樂見政府尊重薪酬調整機制，不過他認為是次加薪仍未能追回近年的通脹及追上私人市場，他指過去三年公務員經歷兩次凍薪，近年公務員流失率高、投考人數減少、吸引力減少，期望政府在公共財政好轉時，度適當加薪刺激公務員士氣。

他指，倘政府想搶人才及留人才，必須要調整現有醫療、牙科福利，指新制公務員退休後沒有醫療福利，加上現任公務員看牙醫的輪候時間過長，動輒等一、兩年，認為這變相無兌現對公務員的福利承諾。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭同樣認為，公務員「鐵飯碗」不再，新制公務員不單工作掣肘多、工資與市場脫節，退休後更無福利、長俸，直言雖然公務員穩定，但「個個都向錢看」，促請政府恢復長俸制，挽留人才。

不過，李方沖則認為是次加薪幅度在預期之內，指不少中低層公務員都認為幅屬正常範圍，惟高層大多感到失望。他續指，公務員今年的加薪幅度與私人市場有競爭力，加上福利足夠，長遠來說中低層仍有競爭力，惟認為政府要再考慮調整高層加薪幅度。