擬禁播《願榮光》｜葉劉指唐英傑案說明「紅線」　稱不涉言論自由

律政司向法庭申請禁制令及臨時禁制令，禁止4項與歌曲《願榮光歸香港》有關的非法行為。行會召集人、新民黨主席葉劉淑儀今日（7日）表示樂見律政司做法。



她指，申請禁制令原因是過去多個國際賽事上多次誤播《願榮光》為香港國歌，抹殺港隊努力。另外、在唐英傑案中，法庭判辭已列明「紅線」在哪，指《願榮光》字眼屬煽動分裂國家，故認為申請禁制令不涉及限制自論自由。



香港冰球隊2月28日在波斯尼亞參加世界冰球錦標賽，港隊打敗伊朗隊後，大會再次將香港所屬中國國歌，播錯為反修例歌曲《願榮光歸香港》。（比賽影片截圖)

稱港隊努力 但因《願榮光》而無國際關注

葉劉表示，律政司申請禁制令播放《願榮光》是為了針對在不同國際賽事上，有人誤播《願榮光》為香港國歌，即使在港隊努力爭取佳績下，仍無法取得國際關注港隊表現。

她續指，過去港府曾與Google多次交涉，尋找解決方法，惟最終未能得出成果。而在唐英傑一案中，法庭已列明「紅線」，指《願榮光》中的歌詞涉及煽動分裂國家，故律政司申請禁制令是恰當的。

今日的iTunes音樂排行榜中，首八位均是各版本的《願榮光》，被問這反映甚麼現象？葉劉淑儀認為，這意味有人想藉未有禁制令前，盡快散播有煽動性、顛覆性的歌曲。

葉劉淑儀認為，多個國際賽事上多次誤播《願榮光》為香港國歌，抹殺港隊努力。（文睿攝）

盧文端：歌曲對國家及香港造成很大傷害

全國僑聯副主席盧文端在一個論壇後表示，《願榮光》多次在國際播放，「令香港受到很大影響」。他支持政府做法，認為政府並不是禁止市民唱歌，而是《願榮光》「對國家及香港造成很大傷害」，認為《香港國安法》生效後仍有這首歌曲是非常不適合，呼籲已下載的市民刪除及不要轉發。