兩電中期檢討　謝展寰：商討降低准許利潤、檢視獎勵罰款機制

政府今年就與兩電的《管制計劃協議》進行中期檢討。環境及生態局局長謝展寰今午（6月7日）在立法會上指，政府對今次中期檢討持開放態度，沒有為檢討範圍劃下界線，根據蒐集到的意見，政府初步打算向電力公司商討修訂協議的範疇，包括但不限於降低准許利潤和檢視獎勵罰款機制等，中期檢討完成後，政府會適時公布結果。



有議員關注到政府是否開始籌劃開放電網的工作，謝展寰表示有關工作涉及考慮複雜的因素包括杜絕惡性競爭等，加上未來發展輸電等技術可能改變，現時未必是最適當的時間研究。



謝展寰開放電網最早要2033年年底才可實行。（廖雁雄攝）

開放電網不一定減價及保持穩定供應

謝展寰指根據海外經驗，開放電網不一定會減低電價和保持電力供應穩定。他指穩定可靠的電力市場對香港發展至為重要，電力市場涉及龐大的投資，以及專業可靠的營運要求和鄰近地區合作，長遠是否應該開放電網將會涉及考慮複雜的因素，包括杜絕惡性競爭等。根據現行協議如果對供電規管框架引入改變，最早要在協議屆滿之後，即2033年年底才可以實行，又提到不排除有關工作。

立法會議員陳家珮關注到政府會否為兩電訂下更短期的目標，讓兩電循序漸進達到碳中和目標。謝展寰回應指，透過兩電的五年發展計劃，政府可以規管電力市場的發展，以及確保兩電的投資放到最適當的地方等。他續指規劃和落實不相同，現時香港有具體計劃包括透過區域合作增加內地供電等，並會要求電力公司配合，但涉及的工程需要很多時間。

中電去年有166宗影響過百住戶的停電

當局回覆立法會議員書面質詢時，亦交代兩電在《管制計劃協議》下的供電表現，提到去年中電元朗電纜橋起火事故，復電時間為10小時27分鐘，受影響客戶達到17.5萬戶 ，同年有166宗影響超過100戶的停電事故。

另外，中電2020年亦曾因為海底電纜故障，導致無法為離島單一客戶供電，復電時間要37小時39分鐘，並有132宗影響超過100戶的停電事故。翻查資料，中電在全年計算的恢復供電賞罰機制下，同年獲得0.015%的額外利潤獎賞，相當於1,780萬元。

至於港燈，2019年起每年最長的復電時間都是200多分鐘，但去年曾經有事故影響8,200多戶。