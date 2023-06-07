院舍條例三讀通過　額外資助1700登記學護　畢業後福利界服務3年

《2022年院舍法例(雜項修訂)條例草案》今日（7日）三讀通過，勞福局局長孫玉菡指未來5年會額外資助超過1,700名學生修讀登記護士訓練課程，學護畢業後要在福利界服務最少3年。



他感謝過去勞苦功高的同事，以提高長者福祉為目標，又感謝過去一年在立法會的辯論，指體現出行政立法的配合，感謝各議員對議案的支持。



香港有登記護士及註冊護士兩種專業資格。（資料圖片）

政府提交至立法會的《2022年院舍法例(雜項修訂)條例草案》於今日（7日）通過三讀，修訂包括提高最低人手規定、調高每名住客的最低人均樓面面積、加強對院舍營辦人的問責等。

謝偉銓批政府忽略預防性長者保健

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓批評，港府一直未有正視及制訂全面的人口政策，加劇香港「少子化」及「高齡化」情況。而政府過往亦只偏重於提供社會福利、醫療服務同院舍服務：「以為向長者發放多啲福利金，送佢哋去醫院同老人院，就係做到老有所依、老有所養」，卻忽略了預防性的醫療保健同長者的心靈健康。

他又指，港府在樓宇設計及城市規劃上欠缺妥善安排，未有提供更友善的設施，同時促進居家安老及長幼共融，直言：「導致唔少老人家即使有醫生睇，有地方住，都生活得好唔開心。」

立法會三讀通過院舍條例表決。（廖雁雄攝）

狄志遠倡提升人均居住面積 管浩鳴建議內地買宿位

新思維狄志遠認為，修例只達到「最低接受標準」，但長者仍難以獲得尊嚴生活，認為當局應再提升人均居住面積，並制定床位及共用空間的最低面積。選委界立法會議員管浩鳴認為，大灣區內地城市較香港有土地及人手優勢，認為到內地安老是未來的大趨勢，建議港府在較多港人聚居的內地城市購買安老宿位等，吸引更多香港長者到內地安老。

孫玉菡表示，政府重視安老及殘疾人士服務質素，計劃額外輸入約3,000名護理員，連同現有約4,000名輸入護理員，輸入配額上限為7,000人。未來5年額外資助超過1,700名學生修讀登記護士訓練課程，學護畢業後要在福利界服務最少3年。他特別感謝議員對議案的支持，認為在過去一年的審議中體現出行政立法的配合。