民建聯夥慈善機構組「輔導專業義工隊」　關顧社區精神健康

本港近日發生多宗令人痛心悲劇，令社會再度關注精神健康問題。民建聯今日（8日）宣布成立「輔導專業義工隊」，並已在深水埗及油尖旺展開工作，包括和社區組織聯繫及轉介的個案，特別關顧少數族裔個案。



義工隊會聯絡深水埗、油尖旺區內的非政府機構，亦提供電話號碼，在接到個案後交由團隊跟進。團隊現時大約有20人，包括輔導員、註冊社工和心理學家等，將設立熱線並於深水埗及油尖旺提供免費輔導服務。



公立醫院精神科排期起碼半年 遠水難救近火

民建聯立法會議員鄭泳舜指，醫院管理局轄下公立醫院輪後精神科醫生起碼要半年以上，實在是遠水難救近火，必須要在短期內為社區提供適切的支援，義工隊成立的意義就是補足社區工作的缺口。他同時關注到由於宗教文化差異，少數族裔婦女主要承擔照顧家庭的責任，因此義工隊難以與她們接觸，將來會多做這方面的工作。

深水埗區議員劉佩玉表示，留意到不少街坊慘案發生後感到難過，因此有舉行情緒支援的講座，照顧他們的情緒。她指，住在劏房的街坊特別是少數族裔，由於長期居住在狹窄空間，社區聯繫薄弱，加上語言等文化差異，難以接收到訊息，出現困難時不知道如何求助。少數族裔代表Anna表示，由於語言障礙等因素，少數族裔婦女在尋求服務期間都會遇上困難，她希望政府給予資金支援和培育更多少數族裔專業輔導員。

社工工作量大 難跟進所有個案

慘案接連發生，社會關注到社工數目不足。義工隊的社工黃慧妍從事精神健康支援服務多年，她對近日事件感到難過，但指多年來已見過無數同類事件，慨嘆香港缺乏專門人員負責免費輔導工作，而且社工的工作量大，難以全心全意服務對象。

民建聯立法會議員郭玲麗建議政府借鏡外國已有的完善輔導體系，即社工接到個案求助後，分類再交給輔導員，再視乎個案情況是否有必要轉介至專業治療機構，以緩解社工壓力，同時減輕醫療體系壓力。