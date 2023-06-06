深水埗倫常命案｜鄰居形容遇害三姊妹聽話 上周曾有男親友探訪
撰文：凌逸德
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深水埗桂林街昨日（5日）發生的倫常命案令人心碎，3名小姊妹（2、4、5歲）疑被印度裔母親殺害，結束短短一生。慘劇發生後，不少街坊大感心痛，有人失眠，有人在涉案單位外擺放鮮花及麥當勞致祭。現場所見，涉事單位為「一劏五」，涉案4母女居於其中一個劏房單位，有鄰居大嘆該3名女童無辜受害，形容她們「都幾乖」、「好聽話」，而上周曾有一名男親友登門探訪。
鄰居陳同學稱，涉案4母女遷入約一年，但雙方不太熟稔，故鮮有打招呼。他形容3名女童「都幾乖」，事件令人心碎，慨嘆：「3個女幾慘，無端端死咗，好可憐，好地地咁樣死咗都幾無辜。」他又憶述上周日下午，曾經有一名男親友登門探訪，但不確定是否女疑犯的丈夫。另外一名男鄰居亦表示遇害女童「好聽話」，慘劇令人難過。
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