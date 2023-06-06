深水埗倫常命案｜印度社工接15宗求助　籲少數族裔遇問題主動求援

深水埗桂林街昨天（5日）發生的倫常命案，3名（2、4、5歲）小姊妹疑被印度裔母親焗死，慘劇震驚全港。印度裔社工安德里（Jeffrey Andrews）表示，事後已接獲15宗有關情緒輔導求助。他指，少數族裔現時仍面臨不少挑戰，如種族歧視、中文水平不好及就業等問題，必要時可向融樂會及勵行會等機構求助，但不少家庭礙於傳統，不會主動求助，只能靠社工主動接觸。



印度裔社工安德里（Jeffrey Andrews）。（資料圖片/ 張浩維攝）

安德里表示，就荷里活及深水埗兩宗兇案，至今已有接近60人向他求助，其中昨日深水埗兇案佔15宗，大多感到不開心、沮喪等。安德里指，會跟他們進行聊天等情緒輔導。他稱不認識涉案家庭，但相信沒有人想悲劇發生，由於現時因為資源不足，所以無法跟進此案，感到可惜。

他稱，少數族裔在港面對不少挑戰，例如種族歧視、中文水平不好及就業等問題，令在港少數族裔大多為中下階層，又認為有很多少數族裔表面上看起來似乎沒事，但內在可能潛在不少壓力，如家庭、工作及金錢等問題。安德里呼籲，如少數族裔面臨問題時，可向融樂會及勵行會等機構求助。

安德里續指，當比較傳統的家庭遇上問題時，並不會找社工或機構幫忙，因為他們不想被人知道家庭的事，但現時社工已經積極主動關心他們，情況在近年已有所改善。他又表示如少數族裔遇上精神或情緒問題都會有機構協助，如為他們進行情緒輔導，若嚴重的話會將他們轉介心理或精神科。