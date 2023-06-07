深水埗倫常命案｜狄志遠倡吸納少數族裔社工　同聲同氣助溝通

香港近日接連發生倫常命案，最新是涉及南亞裔家庭的命案，立法會社福界、新思維議員狄志遠今早（7日）接受電台訪問，認為少數族裔，尤其是婦女較難融入社會，即使有支援也不懂尋求協助，呼籲社福機構招聘本地有一定學歷水平少數族裔加入隊團，探訪時除可同聲同氣，更可以自身經歷協助受助者。



狄志遠倡社福機構吸內本地少數族裔青年提供服務（梁鵬威攝）

狄志遠表示，疫情後港人鬱結情緒湧現，早前有調查指有七成受訪年青人及一半受訪者的精神健康不理想。他指，近期發生的悲劇都有客觀因素及條件，建議負責跟進家庭個案的社工立即檢視手上個案，最低限度去探訪一下，否則擔心渲染效應加劇。

本地社工人手流失明顯，狄志遠指每個機構至少流失10%社工，不少更是資深社工。輸入外勞社工是否解決方法之一？狄志遠表示不同意，又指部分少數族裔因對本地文化不熟悉、溝通有困難而難以融入社會，導致悲劇發生，外勞社工未必熟悉本地情況，同樣難以協助少數族裔與社會共融。

他認為，招聘在本地接受一定教育水平的少數族裔青年反而更好，指他們屬成功融入本地社會，但同時熟悉母語的群體，有助與被社會隔絕的少數族裔群體溝通。

倡副司長帶領研精神健康支援服務

長遠來說，狄志遠認為香港要做輔醫舍服務並重，即醫療同輔導同時平衡，治療的同時也要顧及心靈需要：「不能在再有悲劇發生後，政府出來說幾句，安排零星的服務，要讓市民覺得政府有承擔，而非煙花效應。」他又促請政府參考「童樂居」事件，由副司長帶領小組研究香港的精神健康支援服務，於一年內提交工作報告。