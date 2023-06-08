MWYO辦公室招募青年舉行共識會議　深入討論消費券發放方向

MWYO青年辦公室於2月首辦一場共識會議，並將於8月聯同4名立法會議員，舉行以消費券發放方向為題的共識會議，參加者事前要充份閱讀資料，再於論壇當天與事家交流，並就消費券相關議題進行討論和尋求共識，其建議最終將由各議員透過立法會及不同渠道反映。



現屆政府增加不少渠道讓青年參與地區事務，有份參與的梁毓偉期望共識會議能鼓勵青年在理性討論下議政論政。



（左起）立法會議員楊永杰、張欣宇、洪雯和梁毓偉與MWYO青年辦公室合作，將青年共識會議的討論成果化為政策倡議，循不同渠道向政府反映意見。（李宇婷攝）

先細閱資料 8月5至6日與專家交流

會議今日（6月8日）至6月30日正式公開招募 18至40歲青年參與，參加者於未來兩個月，將有充裕時間細閱由主辦方準備的資料、了解消費券計劃的來龍去脈及爭議。而一連兩天的「共識會議一消費券青年點『算』」將於8月5日及6日舉行，屆時參加者可於論壇上與專家交流，並就消費券相關議題進行討論和尋求共識。論壇完結後，MWYO青年辦公室將會細化建議，並由4名立法會議員透過立法會或其他渠道反映青年的討論結果。

被問到如何反映青年的討論結果，張欣宇指渠道有很多，憶述對上次以「港鐵票價調整」為主題的會議完成後，按討論內容修正倡議方案，約見局方和港鐵管理層時亦有提到，會議比較有科學性令議員反映意見使更有説服力。

社會對政府是否應該繼續派發消費券持不同意見。洪雯認為，第二期的消費券即將派發，正是一個很好的時機聆聽青年的聲音，看看他們對消費券的看法，讓她從新的角度思考，作為日後檢視消費券的其中一個參考。

第二期消費券計劃即將開始。（資料圖片/盧翊銘攝）

構建平台讓青年就公共事務表達意見

梁毓偉相信 「審議式民主」模式，構建平台給青年，就政府將處理的公共事務作學習、討論及建議，能與傳統的青年參與模式互相補足。

楊永杰指從以往的地區工作中，了解到市民對公共事務討論有興趣，但缺乏平台學習及作相互討論和聆聽，令表達意見大多只以自身意顧出發表達「想」與「不想」，非「應不應該」，但共識會議需考處各方的因素，再作出判斷，希望將來也能於地區實行。

共識會議讓公民就一項議題，經過認識和理解後，與不同意見者進行理性對話，在相互辯論後，得出共同可以接受方案，當中以討論和協商為核心。