消費券2023第二期轉會｜香港政府 2023 年度的消費券之第二階段額度為＄2000，將會在 7 月 16 日正式發放。

與首階段不同，今次市民可以在 6 個供收取消費券的支付工具中自由選擇，除了繼續用第一階段時的支付工具收款，亦可以「轉會」至其他平台，而登記頁面亦在 2023 年 6 月 5 日正式開放。



消費券2023第二階段之官方網站已在 6 月 5 日之凌晨開放新登記及「轉會」申請。

網上登記消費券2023第二階段「轉會」10步流程

「轉會」或新登記收取第二階段消費券的網上申請途徑由 6 月 5 日的凌晨開始對公眾開放，《香港01》科技玩物記者就實試過「轉會」的流程。

在登記方面與 2022 年時基本相同，需要輸入新、舊支付工具的兩個識別號碼，另外又因應政府的消費券領取資格而新增聲明頁面，但整體登記流程都尚算清晰，系統所提供的 45 分鐘限時仍然足夠完成所有的資料輸入。

👇👇👇按圖放大看消費券 2023 第二階段「轉會」圖文流程👇👇👇

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【1】進入政府登記網站

如要進行轉會，由於需要新、舊支付工具的識別碼，然而政府網站有足夠的指引，開始時的第一步依然是先到政府的官方網站首頁，按「立即登記」

【2】開始登記／更改

進入頁面閱讀指引後就可以按「開始登記／更改」

【3】閱讀及確認聲明

進入頁面後，登記流程即開始，整個登記過程須在 45 分鐘之內完成，閱讀收集個人資料及新增的登記人聲明後，可按「下一步」繼續

【4】輸入身份證資料

跟據指示輸入身份證號碼及簽發日期等，以核實身份。

【5】回答保安問題

如已經收取過第一階段消費券，系統會有相關的「保安問題」，要求用戶需要電話號碼的後 4 位數字，以及選擇收取第一階段消費券之支付工具。

【6】輸入收取第一階段消費券支付工具之識別號碼

此時系統會要求你輸入收取第一階段消費券時所用的支付工具之識別號碼，頁面上會跟據你所選擇的支付工具而顯示出相關步驟。

【7】選擇收取第二階段消費券支付工具

完成驗證後，下一步就可以選擇收取第二階段消費券的支付工具，另外系統亦會提醒用戶每人只有一次機會轉用其他工具，而每個工具亦只能登記一次。

【8】輸入收取第二階段消費券支付工具之識別號碼

打開欲收取第二階段消費券的支付工具，按系統顯示的步驟取得該支付工具的識別號碼，並填入此欄，為了確保無誤，系統會要求你輸入兩次同樣的號碼，最好核對清楚再按「下一步」。

【9】資格聲明確認

由於今年度新增的消費券取得資格有新增要求，在完成登記前會要求用戶再作一次「36 個月沒有一直不在香港」的聲明

【10】確認個人資料及支付工具識別號碼

重新開始核對所有資料，確定無誤之後再按「確定及提交」。頁面會顯示完成登記，除了會有相關的參考編號，稍後亦會有手機 SMS 通知用戶已登記成功。