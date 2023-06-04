消費券2023｜陳茂波：撐住本地消費是上半年穩住經濟大局主要策略

新一輪2000元的消費券將於明天（5日）開始接受新的合資格人士登記，或現已登記但想「轉會」的市民亦可以上網或到臨時服務中心辦理手續。財政司司長陳茂波今日（4日）在網誌撰文表示，撐住本地消費，是特區政府短中期、特別是今年上半年穩住本地經濟大局的主要策略之一，零售銷售貨值已增至近350億元水平，該貨值以至食肆收益都已回復到2018和2019年同期約九成水平。

他展望下半年的本地經濟復蘇會穩步向前，但仍然要警惕外圍環境的不明朗因素和挑戰，政府會做好風險防範，統籌好發展與安全，確保香港經濟的高質量、可持續發展。



▼6月3日 開心香港觀塘美食市集開幕▼



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陳茂波在網誌表示，最近在街上有不少市民告訴他，消費券提升了他們的購物意欲，消費時願意「手鬆些」。第二期消費券將在7月16日發放，繼續沿用現有支付工具收券的合資格巿民，不須辦理任何手續，至於有意轉換支付工具或是新合資格人士，要由明日（5日）至27日期間瀏覽消費券計劃網站或到臨時服務中心辦理登記。

他表示，消費券計劃和「開心香港」活動是今年《財政預算案》中為鞏固本港經濟復蘇勢頭的「組合拳」部分，兩者相互配合和促進。消費券的發放為市場注入約330億元的消費動力，「開心香港」活動則透過主題式的活動，營造更多消費的場合，克服這兩個月的傳統零售業淡季，其中觀塘美食市集昨天起一連兩日舉行，他希望讓大人和小朋友都能在周末輕鬆輕鬆、充充電。

零售銷售貨值增至350億元 回復至疫情九成

陳茂波表示，撐住本地消費，是短中期、特別是今年上半年穩住本地經濟大局的主要策略之一。本地消費經過今年首季強力彈升後，踏入4月份的增速即使稍為放緩，零售銷售貨值已進一步增加至近350億元水平，緩減了自去年以來出口持續疲弱對本港經濟帶來的壓力。若跟疫情前比較，零售銷售貨值以至食肆收益都已回復到2018和2019年同期約九成的水平。雖然訪港旅客人數和機場的運力暫時僅恢復到疫情前約五成多，但隨著航運業界積極擴充人手，本港運力和接待能力有望繼續恢復，訪港旅客人次預計將會逐步回升。

他又稱，市民就業情況和收入水平改善也有助支持本地需求、刺激經濟增長。本港最新失業率（2月至4月）已下降至3.0%，是自2019年第三季以來的最低水平。市民的收入在扣除通脹後亦有實質增加，反映整體住戶收入情況的每月住戶入息中位數，今年首季實質升2.1%。市民就業和收入穩定，經濟向前發展的根基便更穩固。

▼5月29日 政府公布第二輪消費券安排▼



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下半年要警惕外圍環境的不明朗因素

展望下半年，陳茂波表示，儘管本地經濟復蘇穩步向前，但仍然要警惕外圍環境的不明朗因素和挑戰。國際貨幣基金組織已預測今年全球經濟增長將進一步放慢至2.8%。疲弱的外需，加上全球供應鏈不斷受到政治干擾，將持續壓抑本港的出口表現。而美國破壞以世貿組織為核心的多邊體系和貿易規則，推行單邊主義及保護主義，更會令持續的地緣政治矛盾更形尖銳，不利於全球經濟的穩健復蘇。

他強調，須繼續注意外圍的風險和變數，要有底綫思維和極限思維，做好風險防範，統籌好發展與安全，確保香港經濟的高質量、可持續發展。



至於資產市場，他形容較為複雜。住宅物業市場方面，隨着本地經濟復蘇，交投活動和住宅售價均見反彈，今年首四個月住宅物業交投量回升至每月平均約4,600宗水平，較去年同期大增逾六成。他指，政府將繼續努力提速、提量，全方位增加房屋土地供應，以回應市民對改善居住環境的迫切需要。