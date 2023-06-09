告別劏房｜工聯會倡有兒童劏房家庭　優先入住過渡性房屋

港澳辦主任夏寶龍冀本港告別劏房，工聯會立法會議員團隊是日（6月9日）就兒童居住不適切居所影響身心健康發展的問題，與財政司副司長黃偉綸、房屋局局長何永賢等官員會唔，工會指局方反應正面，有意見獲局方接納。



工聯會團隊建議政府，讓有兒童居住的劏房家庭，優先入住過渡性房屋和簡約公屋，又促請政府加緊完成全港巡查和取締劣質劏房。



工聯會與官員會面，提出告別劏房的意見。（李宇婷攝）

劏房戶上樓後配套如轉學安排 政府將跟進

工聯會立法會議員鄧家彪指會唔時提出，公屋資源應優先予有小朋友的家庭，局方回應指如果社會共識強，會考慮以小朋友作為切入點。他續指解決劏房問題不止涉及房屋局，還涉及多個部門，其他部門亦很有共識去參與，例如告別劏房後的轉學安排，教育局會委派官員跟進。工聯會又希望劏房戶入住公屋後會有相關的配套，包括轉校津貼等。

設過渡性房屋展覽會 邀街坊解答生活問題

工聯會立法會議員梁子穎指，政府希望鼓勵特別有子女的家庭搬入過渡性房屋，並透露會有一個集合所有過渡性房屋的展覽會，亦會有「睇樓團」。他指會唔時提出要由附近街坊解答「睇樓團」出席者的問題，幫助他們預計入住後的生活，讓他們更願意入住，有關意見獲局方接納。

工聯會立法會議員陳穎欣指，未來會積極在地區宣傳和推廣過渡性房屋和簡約公屋，加快市民告別劏房。