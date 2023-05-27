過渡性房屋「喜盈」展開二輪申請　排公屋3年或以上劏房戶優先

香港社區組織協會（SoCO）轄下第二個過渡性組合房屋項目「喜盈」，即日起接受第二輪申請。社協表示，「喜盈」今年2月接受申請後，雖然申請人數達600多人，較可提供單位220個多出兩倍，但甲類申請輪候公屋3年以上的家庭仍未達8成，故展開第二輪申請，而第二輪招募主要對象亦集中在輪候公屋3年或以上家庭，並以住在不適切住所優先。



社協稱，「喜盈」現時工程已接接近峻工，並預期將於本年9至10月入伙。



輪候公屋3年以上家庭申請仍未夠八成

社協今表示，轄下位於第二個過渡性組合房屋項目、位於葵涌油麻磡路及昌榮路交界的「喜盈」，於2023年2月開始接受申請，雖然申請人數達600多人，較可提供的單位的220個多出兩倍，但甲類申請輪候公屋3年以上的家庭仍未達八成，所以即日起接受第二輪申請，直至滿額截止。

第二輪招募主要對象為公屋登記日期三年或以上的家庭，包括1、2人及4人家庭，並以現居於劏房、板間房、床位、寮屋、天台屋或其他環境惡劣居所優先。項目提供至少3年租住期，租金訂為每月家庭入息的四分一或綜援最高租金津貼。

預期將於9至10月入伙

項目主要提供150平方呎連獨立洗手間及開放式煮食空間的單位，因應單位數量限制，4人或以上家庭或作特別編配安排。工程現時已接近峻工，並預期將於本年9至10月入伙。

「喜盈」地皮原為政府閒置用地，後獲房屋局以短期租約形式支持發展為過渡性房屋。項目佔地約4,000平方米，組合屋樓高四層，以「組裝建成」方式興建，每個單位均設有特大窗戶等，鄰近多個大型公屋屋邨，周邊社區設施完善，門外有巴士站直達各區，距離葵興地鐵站約12分鐘路程。

申請內容可於其社協相關網址瀏覽及下載：