傷人案｜警方將高姿態巡邏　鄧炳強冀市民和睦相處：樣樣忍讓少少

本港近日發生多宗傷人案，保安局局長鄧炳強表示今日（10日）在電台節目時表示對相關案件感到不開心及不安落，並稱會將更多人手放在前線、加強輔警與衝鋒隊工作，例如在人流多的重點區域加強軍裝警巡邏，有關措施除可在遇事時加快第一反應，若有人有意圖犯案如看到警員巡邏，相信都會三思，他稱：「都可能同人嘅忍耐力有啲關係，咁我哋都希望大家多啲和睦相處，樣樣忍讓少少、多啲體諒。」



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鄧炳強籲市民多留意家人朋友壓力 及早尋求協助

接連發生多宗傷人案，有說指香港欠缺安全感，被問及如何扭轉市民擔心，鄧炳強稱理解市民擔憂，警方會以高姿態巡邏，同時希望市民多留意家人、朋友的壓力情況，有事應及早尋求協助，部門會在防止、預防罪案上多做功夫。

保安局局長鄧炳強對近日發生多宗傷人案感到不開心及不安落。（資料圖片/張浩維攝）

鄧炳強也收到不少懷疑詐騙信息 提醒市民披露個人資料前要三思

今年首季本港整體罪案數字為20,584宗，按年急增6,718宗或48.4%，鄧炳強指主要牽涉網上騙案上升，相信與疫情下市民生活模式轉變有關係，表示臨近地區的騙案都有上升趨勢，但較上季有下跌趨勢。他本人亦收到不少詐騙信息，呼籲市民披露個人資料及點入網站連結前要三思。