鑽石山荷里活廣場兇案｜精神健康諮詢委員會6.9開會　商支援議題

鑽石山荷里活廣場上周發生兇殺案，醫務衞生局表示，精神健康諮詢委員會將於本周五（9日）傍晚舉行會議，討論醫管局精神科服務模式及人手，以及為社區內精神復元人士提供的康復服務和支援等。

醫衞局和諮詢委員會高度關注事件，表明會繼續全力與相關決策局及部門，以及社區內其他持份者保持緊密合作，檢視和進一步強化香港精神健康服務。委員會呼籲市民無需對有精神健康需要人士抱有不必要恐懼，應繼續支持他們及鼓勵他們求助。



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行政長官李家超日前宣布醫務衞生局將盡快召開諮詢委員會會議，探討如何以更加綜合、安全和全面的方式應對與本港精神健康相關的事宜。諮詢委員會將於本月9日開會，屆時將會討論四大範疇，包括：

（一）醫管局精神科的服務模式及相關專業的人手；

（二）為社區內精神復元人士提供的康復服務和支援，及對照顧者和社會上特定群組的精神健康支援；

（三）減低公眾對有精神健康需要人士的誤解；

（四）應對涉及暴力或對公眾精神健康構成廣泛影響的片段及網上資訊。

醫務衞生局和諮詢委員會高度關注該事件，會繼續全力與醫管局、勞工及福利局、教育局、衞生署、社會福利署等決策局及部門，以及社區內其他持份者保持緊密合作，檢視和進一步強化香港精神健康服務。

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諮詢委員會再次呼籲市民無需對有精神健康需要人士抱有不必要恐懼，同時應繼續支持他們，鼓勵他們求助。

諮詢委員會於2017年12月成立，就精神健康政策向政府提供意見，協助政府制訂與精神健康相關的政策、策略及措施，以加強香港的精神健康服務。