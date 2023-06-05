深水埗倫常命案｜醫管局籲情緒不安致電熱線　鑽石山案收45宗求助

醫院管理局對今日（5日）在深水埗發生的不幸事件深表關注，向死者的家人致以深切慰問，並呼籲市民如因事件出現不安情緒應即尋求情緒支援及協助。有需要的市民可致電2466 7350，無須預約。



醫管局亦指，自鑽石山荷里活廣場謀殺案發生後，截至今日中午12時，醫管局精神健康專線接獲45宗個案。



情緒支援熱線24小時運作 加派人手協助

醫管局對今日在深水埗發生的不幸事件深表關注，向死者的家人致以深切慰問。醫管局指留意到部份市民可能會出現不安情緒，醫管局精神健康專線會全力為市民提供情緒支援。有需要的市民可致電2466 7350，無須預約，有關專線24小時運作，專業醫護人員會提供協助。

另外，醫管局會加派人手全力為有需要的市民包括少數族裔人士提供情緒支援，協助受影響市民盡快處理不安的情緒。

急性壓力反應：不安、驚恐、憤怒

局方表示，市民如出現以下反應，包括不安、驚恐、憤怒、睡眠困難、在腦海中不由自主浮現事件、迴避相關人和事，以及勾起過往創傷回憶等，很有可能已產生急性壓力反應。每個人出現的反應不同，有需要時應立即尋求專業醫護人員協助。

▼6月4日 市民到荷里活廣場獻花悼念▼



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鑽石山兇案至今接獲45宗求助個案

醫管局補充指，自上星期五鑽石山發生的不幸事故後，截至今日中午12時，醫管局精神健康專線接獲45宗個案，並已由專業醫護人員提供情緒支援及協助。