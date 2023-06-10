陳朗昇連任記協主席　會員人數減憂「捱唔到十年」　設法開源節流

香港記者協會今日（10日）舉行週年會員大會及改選執委會，現任主席陳朗昇連任，同時選出9名執委，大會又通過接納尊子為終身永久會員，感謝其40多年對新聞界貢獻。陳朗昇會後指，記協正式會員人數約為220人，較3年前減少很多，原因包括傳媒行家離開行業、移民、學生會員畢業後不入行、行業環境艱難等。財政方面，陳朗昇指記協現財政困難，按現況或「捱唔到十年」，須想辦法開源節流。



陳朗昇指記協不存在與政府對抗意思

在連任主席後，陳朗昇被問及會否擔心記協前景時指不擔心，否則不會選，但認為新聞自由、言論自由在如今社會不是輕鬆議題，但強調不存在與政府對抗意思。

對於有指獨立、細小媒體生存困難，陳表示過往新聞無償、市民不習慣長期付費，呼籲市民支持長期訂閱，媒體有資源才可以繼續採訪，保持社會真相。

陳朗昇指縱溝通渠道不順暢 記協仍希望與政府溝通

對於六四當日，記協前主席麥燕庭採訪時被警方帶走。陳指記協聲明很清楚，對警方沒有回應問題感失望，明白當天現場有混亂，但表示對於甚麼是採訪，新聞工作者最清晰，願意與政府交流。他又稱現時記協與官方的溝通渠道不暢順，但不揣測原因，強調記協仍是最多現職新聞工作者的工會，希望與政府繼續溝通。對於蔡玉玲在查冊案終極勝訴，陳認為查冊方式應沿用案件之前做法，接納新聞採訪為合理理由。