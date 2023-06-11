國際對人民幣需求增加　陳茂波：香港要發揮「棋眼」作用

港交所將在本月19日推出雙櫃台模式交易，首批獲納入名單的24隻股份，屆時將可分別以港幣或人民幣進行交易。財政司司長陳茂波今日（11日）發表網誌，表示國際上對使用人民幣的各種需求只會不斷增加，提供更豐富、更具深度的市場產品，以及深化「互聯互通」機制，將讓香港在人民幣國際化這盤大棋局中發揮獨特的「棋眼」作用，貢獻國家的發展。



財政司司長陳茂波今日（11日）發表網誌，表示國際上對使用人民幣的各種需求只會不斷增加，香港要在人民幣國際化這盤大棋局中發揮獨特的「棋眼」作用，貢獻國家的發展。（資料圖片）

陳茂波指，雙櫃台模式交易供市民以港幣或人民幣進行交易，兩個櫃台將使用同一份股東名冊、同一實物股票，交易的股份亦享受同等權利，這24隻股份涵蓋科網、金融、地產及消費類業務，合共佔港股日均成交量約四成，將可為本港和世界各地離岸人民幣持有者提供更豐富的投資選擇。他續指，未來可採用雙櫃台模式交易的股份數量將分階段增加。為有效降低港元與人民幣櫃台之間的價格差異，同時提高人民幣櫃台的流動性，新安排將包括設立「雙櫃枱莊家機制」。

他又指，當局下一步會推動以人民幣計價的證券納入「南向通」，讓內地投資者可以直接用在岸人民幣資金買賣港股，降低資金南下時可能面對的匯兌風險。

陳茂波表示，香港要不斷提升離岸人民幣業務市場的豐富度和便利度，除了有助人民幣國際化，也符合近年因國際政經格局變化引發的需要，特別是近年地緣政治日趨複雜，美國近月銀行業動盪、政府長期受債務問題困擾，以至肆意凍結甚至沒收其他國家的資產，均損害國際社會對美元的信心。

他指出，在可見的將來，國際上對使用人民幣的各種需求只會不斷增加。提供更豐富、更具深度的市場產品，以及深化互聯互通機制，將讓香港在人民幣國際化這盤大棋局中發揮獨特的「棋眼」作用，貢獻國家的發展。

他強調，香港會繼續與業界和內地相關機構探討進一步擴大跨境人民幣資金雙向流通的渠道，提供更多投資和風險管理產品，構建更蓬勃的離岸人民幣生態圈。