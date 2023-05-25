調查指過半照顧者休息時間不足　倡外展、情緒支援及增設津貼

照顧者缺乏支援困境備受關注，民建聯今年3至5月期間，以問卷調查形式訪問超過600名照顧者，以切身處地了解照顧者的困難。調查發現近四成照顧者每日投放10小時或以上照顧被照顧者，大部份照顧者受休息時間不足等困擾等，建議政府推出「照顧者為本」政策，包括設立十八區照顧者支援中心暨暫託服務和推出照顧者通行證等。



曾擔任照顧者的人士支持相關政策建議，紓緩照顧者壓力。



民建聯照顧者問卷調查記者會。（網上直播截圖）

六成受訪者希望暫託中心有外展服務

調查發現，超過一半的受訪者認為個人休息時間不足，超過四成受訪者指個人情緖沒去釋放，接近四成的受訪者指照顧技巧不足令他們感到困擾，其他困擾包括自身身體不適和經濟困難等。另外，調查發現有需要而不使用暫託中心的原因，包括位置不便和輪候時間過長等，而就住中心提供的服務，調查發現近六成的受訪照顧者希望有外展服務，其他需要包括情緒支援等。

「推動照顧者為本政策小組委員會」主席、民建聯立法會議員李世榮，早前以「啟導·傳承·伴你同行」為題，倡議設立專業照顧者制度，倡議書提出四大範疇10項倡議，包括推出照顧者通行證、於在職家庭津貼計劃內新增「照顧者津貼」，和設立十八區照顧者支援中心暨暫託服務等。

傷殘津貼領取者：不解為何不合資格領取照顧者津貼

Tracy的爸爸因病而逝，她亦因此變成「畢業照顧者」。當時她由於領取傷殘津貼的關係，未合乎領取大約2,400元的照顧者津貼的資格，但她認為傷殘津貼是資助她，照顧者津貼是資助在照顧上的使費，不理解不合符資格背後的理因。她憶述，一次和爸爸在醫院覆診後，由於沒有錢坐的士離開，於是沿住斜路離開但爸爸不幸跌倒，之後再入院縫上11針，令她感到心痛。

其中一個政策方案是推出照顧者通行證，證件設立目的，主要是作為身份識別，持有人可獲得政府提供限額津貼，包括交通優惠、醫療優惠，以及長者咭優惠等。Tracy指，照顧者的付出沒有得到社會的認同，但沒有事情是應份，認為通行證能幫助改善風氣。