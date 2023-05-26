屯門照顧者悲歌｜照顧服務未到位　社福界倡整合資源設各區支援站

屯門發生「以老護病」的家庭倫常慘劇，六旬父親有感身體日漸衰弱，企圖殺害患腦病的殘疾女兒不果，最終選擇了結自己性命。事件令人關注照顧者精神健康的問題，亦再度反映社會對照顧者的支援仍然短缺。有社福界人士提出，政府目前在資源調撥上仍有改善空間，建議於各區設立照顧者全面支援中心，針對性地為照顧者提供情緒支援、暫托服務等，讓照顧者毋須四出苦尋適切的支援服務。另外，政府委託非政府機構，將於今年10月設立24小時的照顧者支援專線，目前正在招標，惟標書部分細節未清，包括照顧者的定義等，希望政府提供更多細節以釐清服務所涵蓋的範圍。



關注家居照顧服務大聯盟組織幹事鄧穎怡表示，照顧者的壓力並非一時三刻形成，當「爆煲」時想不開、走投無路之際，當刻又沒有人幫忙，便可能發生悲劇，過往許多同類個案均發生在晚上、深夜時份，反映有需要全天候為照顧者提供各類支援服務。

目前，政府已公布會委託非政府機構，於今年10月設立24小時的照顧者支援專線，標書初步提及須由註冊社工或受認可人士接聽電話，須有明確的人手分配，提供即時諮詢和輔導，外展、緊急支援及轉介等服務，不過標書未有交代太多細節及「照顧者」的定義。鄧解釋，社會上除了老弱傷殘者的照顧者外，亦有為數不少的人士要照顧幼兒，或是有特殊教育需要（SEN）的兒童，他們同樣面臨極大的困局，鄧認為有必要確立照顧者的身份，民間普遍聲音亦認為服務應涵蓋所有照顧者，以提供合理和必要支援。

另外，勞工及福利局局長孫玉菡早前回應立法會議員書面質詢時，提及今年10月亦會將「為低收入家庭護老者提供生活津貼試驗計劃」及「為低收入的殘疾人士照顧者提供生活津貼試驗計劃」恆常化，並把津貼額由每月2,400元增至3,000元，每年預計惠及約1萬名照顧者。鄧穎怡指出，3,000元的津貼額對窮困家庭而言，支援未必太大，「分分鐘尿布、濕紙巾都未必夠畀」，認為補貼照顧開支上能有上調空間；不過，對生活較富足的家庭來說，津貼是對照顧者家庭一個肯定，可以確立其身份，達至慰勞作用，然而根據民間統計，本港照顧者人數可能達到30萬人，更有數據指高達45萬人，若津貼只能惠及約1萬人未必足夠。

她亦提出，目前社會支援服務不到位，資源分配散亂，有欠針對性，以致使用率偏低，例如殘疾人士須到地區支援中心、長者要去長者中心、照顧者的情緒支援則要到家庭綜合中心。她舉例指，本港有提供嚴重殘疾人士的照顧替代服務或暫托暫宿服務，但不是每間中心都有同樣的醫療儀器，例如呼吸機等，照顧者要逐間中心致電查詢，問到有合適的中心，也需要經社工轉介，而且中心很可能遠在數區之外，更未必有接送服務，最終照顧者「搵到炆、搵到燥，情願唔用」。鄧認為有必要整合相關資源，建議設立地區性照顧者全面支援中心，讓照顧者可輕易尋求援助。

最後，她建議政府舉行公聽會，邀請照顧者到立法會，直接表達其實際需要及面對的困難，讓局方、議員清楚了解照顧者的需要，制定合宜的政策幫助照顧者及被照顧者。

社署今日發出新聞稿，表示高度關注昨日（25日）在屯門福亨村路一屋苑發生的家庭慘劇。社署會盡快聯絡有關家庭，提供情緒輔導，並按其福利需要提供適切協助。社署設有24小時電話熱線2343 2255，提供即時電話輔導、支援及轉介服務。有需要的市民可隨時致電求助。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288