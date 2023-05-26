救救照顧者｜智障兒輪宿位逾16年　六旬媽媽指建宿舍才是人生轉機

屯門綠怡居周四晚（25日）發生懷疑涉及照顧者的倫常慘案，再度令人關注照顧者精神健康及缺乏支援問題，60多歲的文彥媽媽也在經歷照顧者的辛酸。她本身有眼疾和身體毛病，仍要照顧有嚴重智障及腦癎症的31歲兒子，長期「on call 24小時」，加上欠缺支援，令她長年「冇覺好瞓」，更曾瀕臨壓力爆煲。



她雖已為兒子申請智障人士宿位，奈何苦等16年仍未果，她最希望政府在短期內能加建智障人士宿舍，給照顧者有喘息空間，呻道：「依家係仲慘過輪公屋！」



飽歷照顧者辛酸的文彥媽媽最希望政府能增建智障人士宿舍，旁為其丈夫及有嚴重智障的兒子文彥。(受訪者提供)

照顧智障兒心力交瘁 靠丈夫提早退休伸手自救

文彥媽媽向《香港01》表示，現年31歲的兒子文彥於一歲半時因腦炎，影響致嚴重智障，智商只有一歲半至兩歲，他雖能自己進食，其餘大小二便及洗澡等方面，都需要父母協助解決。

她說兒子患有腦癎症，一個月平均抽筋30多次，醫學上已沒有藥物可治療，故必須「24小時on duty（候命）」貼身照顧，「個仔行一步，我要跟一步，所以我咁多年嚟都冇覺好瞓，出現情緒問題要服藥，甚至曾經瀕臨壓力爆煲......」幸好她能懸崖勒馬。

大約4年前，兒子文彥突然病發抽筋向前仆倒受傷，還撞甩六隻牙，入院縫了30針，當時連丈夫也要放棄累積十幾年的長期服務金，提早退休留在家中協助照顧兒子。她引述丈夫當時說：「寧願花費少啲，都唔想第日後悔，唔想為咗做筆服務金做多年幾，萬一仔仔再出事，咁會好內疚！」

政府零支援 智障人士排宿位慘過輪公屋

記者問道到底政府有何支援提供，尤其去年12月慈樂邨發生七旬父母涉嫌以鐵錘擊斃有長期病患女兒，社會各界高度關注照顧者，文彥媽媽卻斬釘截鐵回答：「冇，真係冇！」

她指自從兒子年滿18歲需要離開宿舍回家後，已再無得到任何支援。她本身長期患病，又有青光眼和白內障，視力最差時連一張通告上的字也看不清，也無法煮飯，一家人需要長期捱飯盒，甚至她多次接受手術時，都要自行到就近社福機構尋求暫託宿位。

我哋始終會老、體能會差，我都好驚個仔以後冇人照顧，所以囝囝15歲時，我就幫佢申請智障人士宿位，但係等咗超過16年都仲未輪到。 文彥媽媽

宿位亂派 不接受便要從頭輪候

文彥媽媽指宿位一位難求，很多時要等宿友年邁，轉至護老院才有空位騰出；亦有資源錯配問題，曾有朋友替家人申請將軍澳區卻獲派東涌區宿位，「如果派到咁遠，我哋呢啲老人家好難去探囝囝」，而揀選宿舍機會只有一次，所以必須選擇合心水的一間，若然拒絕接受獲派宿位，便需要重頭輪候，她呻道：「排公屋都有三次機會去揀屋，揀呢啲宿位只係得一次機會，依家係仲慘過輪公屋！」

文彥媽媽說，以她是智障人士照顧者來說，目前最逼切需要一定是增建智障人士宿位，但她深信對其他有殘疾人士成員的家庭來說，同樣很希望政府正視照顧者的需要，冀未來為社福界增撥資源加建殘疾人士院舍，為照顧者減輕負擔，帶來人生轉機。