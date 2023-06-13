粉嶺高爾夫球場｜如期9月收回32公頃土地　有比賽可供泊車、推廣

政府日前向城規會建議將粉嶺高爾夫球場暫時修訂為「未決定用途」地帶，城規會昨日（12日）就土地用途改劃舉行公聽會。行政長官李家超今日（13日）出席行政會議前見記者，提及法定城規會程序正在進行，政府按計劃於9月收回32公頃土地後，將開放給市民使用，亦樂意借出該土地，作為重大賽事的泊車、推廣、招待等用途。



+ 26

政府計劃9月收回粉嶺高球場約32公頃土地，而當約9公頃用作興建1.2萬伙公營房屋。惟規劃署於本月5日向城市規劃委員會（城規會）提交文件，建議將當中「住宅用地」改為「未決定用途」地帶。城規會其後接獲6,791份申述，當中約95%反對擬議建屋發展。城規會昨日亦展開五場公聽會，聽取公眾及團體意見。李家超指每個香港市民都能夠就此議題各抒己見，充份反映香港享有言論自由。

+ 9

規劃署前署長凌嘉勤昨日出席公聽會時提到，支持粉嶺高球場用作公營房屋興建，強調未來10年公營房屋是「頭輕尾重」，故有必要維持房屋供應，倘若擬議發展的1.2萬伙公營房屋單位「脫軌」，將對公屋供應造成重大打擊。李家超指，現時城規會正進入法定程序，當局會參考不同意見才作出決定，再交由政府考慮。

「沙特亞美石油團隊系列賽」承辦商、Performance54執行董事Victoria Louise Jones出席公聽會時指，高球場是本港舉辦國際賽事的關鍵，失去高球場將難以保持持續舉辦國際盛事的紀錄，亦會重新審視未來會否繼續在港舉辦賽事，預料一場賽事取消可能令本港損失約5.5億港元。李家超表示，即使政府收回高球場，該32公頃土地仍會開放給市民使用，如有重大賽事，政府亦樂意將該土地借用來做停車場、推廣、接待等活動。