稱兩電壟斷、電費加幅勁　工聯會促政府引入內地供電

香港電力現時主要由港燈及中電兩間電力公司提供，然而兩電發生多宗事故，政府今年計劃與兩電就《管制計劃協議》進行中期檢討，明言會檢視懲罰機制和利潤管制協議。



工聯會立法會議員陸頌雄、郭偉强及社區幹事李嘉恒今日（13日）召開記者會，指現時兩電壟斷電力市場，造成事故卻仍有獎勵，故促請政府重新檢視《管制計劃協議》，設立懲罰機制，以及引入內地供電，以平抑電費。



陸頌雄提到，中電及港燈於今年1月大幅提升電力收費，分別累加19.8%及45.6%，為十年以來最大加幅。以港島區居民為例，若每戶家庭每月平均用電量為400度，電費將由去年500元增至現時700元。

倡新田科技城等區域 引入內地電力公司供電

陸頌雄質疑，兩電在《管制計劃協議》的獎罰機制之下，不但毋須為事故罰款，港燈更因於65分鐘內恢復供電而可能賺取多逾550萬元利潤獎勵，是否變相鼓勵兩電「得閒停下電，當市民係提款機」，強調做得好是必須，故建議政府檢討《管制計劃協議》並設懲罰機制。他又提到，政府正打算發展新田科技城等新發展區，建議引入其他供電競爭者到該區，又可以研究與深圳創新科技區共用電網，認為這樣政府才有籌碼奪回談判主導權，打破兩電「皇帝女唔憂嫁」的壟斷情況。

（左起）工聯會郭偉强、陸頌雄、李嘉恒表示，政府應重新檢視中電及港燈的利潤管制計劃。（陸家輝攝）

另外，兩電亦有推廣節能及碳中和等獎勵機制，惟現行機制沒有懲罰，若某一年度沒有節約能源效益的獎勵金額，電力公司亦沒有責任向社區節能基金注資。李嘉恒稱，即使市民響應環保而不使用冷氣機，獎勵約35%利益仍會歸於兩電，故建議政府重新檢討電力公司利潤管制，呼籲兩電將餘下35%利潤用作造福市民。

倡兩電電網逐步合併 令電費劃一

郭偉强亦關注港島及九龍新界的電費差距，質疑「點解港島市民要俾貴啲電」，故促請政府盡快落成海底電䌫向北連接的將軍澳132區電力接收站，以及強化及重新規劃三組由兩電合資興建用作緊急支援的電纜線路，長遠令香港各區電費劃一。