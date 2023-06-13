政府鼓勵辦墟市　何俊賢質疑康文署對待官辦、民辦準則有異

新一份《施政報告》提出投放資源於各區舉辦「周末市集」。環境及生態局今日在相關的委員會會議上指，局方正更新《墟市申請資源指南》，包括如何物色合適場地等，以及簡化牌照及政府場地租用條件，方便團體及市民舉辦市集。



局方在會上指，只要倡議人找到場地，並獲得地區的支持，局方會盡力配合，有議員質疑民間團體舉行墟市未有得到所有部門的配合。



第二場「開心香港」美食市集5月6日起一連兩日在沙田公園舉行。（林靄怡攝）

香港新方向立法會議員張欣宇關注墟市的定位，冀區分大型機構主辦的嘉年華和以社區為本的墟市，期望可讓普通市民例如家庭主婦或青年舉辦墟市。申請地點方面，他說用家的意見很重要，問到政府如何取得他們意見。另外又關注到申請門檻比較高，要超過一半區議員書面同意，對於較為基層的團體來說有一定困難。

環境及生態局副局長黃淑嫻回應指，對民間團體舉辦的墟市持開放態度，只要倡議人找到場地，而獲得地區的支持，政府部門會盡力配合。她續指，從過往經驗知道甚麼地點舉辦墟市較受歡迎，申請流程會盡量簡化，日後會和民政事務總署討論如何爭取地區支持和向地區解釋不會影響居民，以便利倡議人舉辦墟市。

何俊賢早前指，墟市申請的臨時食物製造廠牌照限制多，僅可翻熱不能新鮮製作。（資料圖片/歐嘉樂攝）

何俊賢：問下康文署要留幾多路先夠佢打橫行

民建聯漁農界何俊賢質疑民間團體舉行墟市未有獲所有部門的配合，例如門口要留5米空間，康文署亦指太窄並反對，但政府的美食市集，只預留1.5米路並有一棵樹在路面，康文署仍然配合，認為政府的品牌活動才獲各部門全力配合。他又希望當局解決不准現金交易和不可即場烹煮食物的問題。

黃淑嫻表示了解有關情況，是今次更新指南的方向，估計等部門完成討論後再交代詳情 。現金交易方面，她認為只是個別部門不容許現金交易，通常都沒有問題。她續指情況容許或適合都容許烹煮食材，局方指理解舉行墟市的需要，未來留意牌照申請的程序。

何俊賢要求局方制定準則，「問下康文署要留幾多路先夠佢打橫行」，黃淑嫻指希望透過指南清晰化，讓申請人和部門有所依循。