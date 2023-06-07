政府協助團體辦墟市簡化牌照及租地條件　各部門亦檢視場地供使用

政府今年舉辦多場周末市集及美食市集，讓市民在假日有更多消閒去處，同時亦能帶動消費，刺激本地經濟。環境及生態局向立法會提交文件，為協助舉辦墟市，多個政策局及部門在更新《墟市申請資源指南》，又檢視並簡化牌照條件，以及場地租用條件。

由於墟市可有不同性質定位，或不同形式舉行，有團體希望政府能提供場地以配合區情、文化及規劃特色的場地，局方表示，相關部門正檢視轄下場地，計劃以試行形式，提供有興趣團體於指定日子申辧墟市的場地，預計今年第三季公布詳情。



▼6月3日 美食市集在觀塘海濱舉行▼



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鼓勵倡議團體物色合適場地舉辦墟市

根據環境及生態局向立法會食物安全及環境衞生事務委員會提交的文件提及，倡議團體如有意租用政府康樂場地、公共屋邨等舉辦墟市活動，可向負責該場地的部門提出申請。另外，商場等非政府場地亦是舉辦墟市的另一個普遍選擇。有關團體如物色到合適場地（即場主對在其場地於建議時段舉辦有關墟市原則上不持異議），只要符合不影響公眾安全、公共秩序、食物安全及環境衞生等原則，並獲地區支持，相關政策局及部門均會予以配合。

如過往曾有團體舉辦的香港美酒佳餚巡禮、今年三月在上水舉辦的「清河有個墟」、在西九龍文化區舉辦「位你寵 x 愛協「全城狗狗行善日」2023」的活動，以及今年五月舉辦的青衣戲棚天后誕及赤柱廣場「Art & Dine Festival」等。

第二場「開心香港」美食市集5月6日起一連兩日在沙田公園舉行。(林靄怡攝)

美孚橋底曾舉辦社區墟市，吸引大量巿民參觀。(資料圖片)

更新《墟市申請資源指南》

此外，為便利有興趣舉辦墟市的團體和人士，較易掌握向政府相關部門申請舉辦墟市的手續及程序，環境及生態局、相關政策局及部門，現正更新早前編製的《墟市申請資源指南》，更新包括，如何物色合適場地；申請使用或租賃房屋委員會／房屋署、康樂及文化事務署及地政總署等轄下場地的方法， 包括有關場地的限制、查詢及聯絡方法等； 舉辦各類墟市所需的政府牌照、批准書及申請辦法；及按需要諮詢地區的流程；以及如何評估活動對社區的影響等。

探討簡化食物製造廠牌照的發牌條件

局方表示，在不影響公眾安全、食物安全及環境衞生等前提下，食環署對於審批臨時食物製造廠牌照時會盡量給予申請人最大的彈性，例如在「開心香港」美食市集，經考慮活動場地的配套設施，如電力設備、室內或露天場地、洗滌設施等，有關牌照容許攤檔檔主即場製作及售賣小食。

局方又指，正探討如何簡化有關發牌條件，讓個別攤檔檔主可以在符合相關前提下提供各式美食。在更新指南的過程中，食環署亦會精簡程序， 如會簡化墟市攤檔檔主填寫臨時食物製造廠牌照的申請表格。

▼6月2日 維園三日「家鄉市集嘉年華」舉行前夕的準備情況▼



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以試行形式供有興趣團體 於指定日子舉辦墟市

局方又提到，由於墟市各有不同的性質和定位 ，亦可以不同形式舉行，認為由倡議團體按照相關地區的區情、發展、文化及規劃特色，物色適合籌辦墟市的場地是較為靈活的做法。

計劃將以試行形式， 提供一些可供有興趣團體於指定日子申請舉辦墟市的場地， 預計今年第三季左右公布詳情，包括場地地點、申請資格及程序等。有關試驗計劃旨在提供一些合適舉辦墟市活動的場地選擇，倡議團體可繼續因應其需要物色其他場地，包括政府或非政府的場地。