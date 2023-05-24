政府研更新墟市指南　容海恩對市集發展失望　批美食車是失敗之作

港府因應「開心香港」推出一連串的美食市集活動，引起外界關注香港墟市發展。民建聯立法會議員陳學鋒今日（24日）在立法會大會提出口頭質詢，詢問當局會否簡化申請臨時食物製造廠牌照的要求等，便利地方團體舉行美食市集等。新民黨立法會議員容海恩直言，對本地推動市集發展感失望，又提到以往推出的「美食車」是失敗之作，直斥政府無特定政策，及財政支援支持夜市及市集發展。



環境及生態局副局長黃淑嫻回應指，當局正更新《墟市申請資源指南》，期間會不斷檢視現行機制並考慮更新指引，方便團體及市民舉辦市集。



容海恩直言：「我對於而家香港嘅周末市集推行係非常之失望。」（歐嘉樂攝）

陳學鋒關注如何簡化申請臨時食物製造廠牌照的要求，以及在不同市集中加入美食元素以吸引市民及旅客到訪，從而構建香港成為讓旅客賓至如歸的旅遊城市。

容海恩直斥香港無夜市「大失敗」

容海恩更直言：「我對於而家香港嘅周末市集推行係非常之失望，覺得係一個失敗之處，即係我哋香港而家講緊『Happy Hong Kong』、快樂香港，希望吸引更多人來香港，但香港夜晚無嘢玩，無特定金融政策支持夜市、市集開放！」她續指，「大家亦都見到，嗰啲美食車失敗之作啦，200萬元1架車，搵邊個去拍賣、搵邊個去玩啊、搵邊個去做啊？200萬元篤幾條腸仔、篤幾粒魚蛋，我點樣做返回本？無可能㗎！」追問政府如何「一條龍」做好夜市及日間市集。

黃淑嫻表示，為便利舉辦市集的人更易掌握申請市集程序，當局正更新《墟市申請資源指南》，內容包括如何物色合適場地、租用場地方法、舉辨資格、如何評估對地區的影響等，政府會盡量配合。

何俊賢指墟市申請的臨時食物製造廠牌照限制多，僅可翻熱不能新鮮製作。（歐嘉樂攝）

何俊賢質疑煮食牌照限制多 難烹調新鮮美食

漁農界立法會議員何俊賢則質疑，墟市申請的臨時食物製造廠牌照僅容許攤販翻熱或烹煮預熱食品，惟美食着重新鮮程度，「有行業係希望將本地新鮮養嘅豬整個新鮮豬扒包整畀市民得唔得啊？唔得，你唔係香港十大慈善團體基本上係做唔到。」

黃淑嫻表示，烹調方法要視乎市集位於室內或露天、電力供應等情況再檢視。