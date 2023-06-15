黃鴨現身多日高官終於打卡　跨出一步全靠9歲妹妹？｜政壇諸事町

黃鴨在上周六（6月10日）起於維港出現，不過首日其中一隻黃鴨因為天氣太熱而放氣，周一（12日）才重新充氣回歸。就在全城關注「單身鴨」的期間，政府高官不尋常地全部靜默，各人社交帳號一句都沒有提起！



近日幾個局長終於上載黃鴨打卡照片，《香港01》整理後發現，令局長放心出相的關鍵，竟然是一個9歲大的小妹妹？



政府社交網站最初有關黃鴨的帖文，是運輸及物流局這一張圖片，內容是指維港近中環海濱長廊水域出現了限制區域。（運輸及物流局Facebook）

周六展出、放氣再吹脹 高官都沒有打卡

黃鴨重臨維港成為全成熱話，首日放氣更進一步推高人氣。然而未知是否因為商業活動而有些避忌，明明政總可以望到，立法會議員亦群起打卡，但最初幾日高官全部都沒有上載黃鴨照片，僅運輸及物流局出過一張圖，話維港出現了限制區域，至於甚麼事大家到金鐘站就會見到答案，圖中有自己畫的局方吉祥物「出行寶」扮鴨仔版本。

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鄧炳強、何永賢、楊潤雄周二起陸續打卡

不過，最近幾名局長先後貼出黃鴨相，周二（13日）保安局局長鄧炳強就與同事在黃鴨前拍照，「感受到『開心香港』嘅氣氛」。

昨日（14日）房屋局局長何永賢亦到海傍影相打卡，指開完會與同事即興去打卡，剛好政治助理歐陽文倩約了議員在海濱跑步，於是合照留念。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（15日）亦去打卡，講到有議員關心水上藝術裝置的發展。他指轄下康樂及文化事務署在2022年起舉辦「藝術@維港」，為市民帶來嶄新藝術體驗，該活動明年會再次舉行，與海外及本地藝術家合作，在維港設置水上藝術裝置。

麥美娟周一貼出姪女黃鴨相 反應相當好

為甚麼上星期六、日、一，高官都沒有跟黃鴨合照，近日又開始打卡？說不定是一個小妹妹的一張相推動。原來民政及青年事務局局長麥美娟星期一（12日）貼出了9歲姪女拍攝的黃鴨照片，得到很好反應，之後就每一日都有局長打卡了。

其實有心唔怕遲，日本駐港總領事岡田健一都是昨日傍晚才去打卡，而且黃鴨會展出一段時間，6月18日父親節更會出巡到尖沙咀，大家還有很多機會打卡。