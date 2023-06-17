立法會「A4 聯盟」撐樂建居　梁文廣：政府應肩負規劃和基建配套

政府早前公布私人興建資助出售房屋先導計劃「樂建居」的政策框架，獲立法會「A4 聯盟」支持，成員梁文廣指計劃能為本港建屋達致「提質、提速、提效、提量」的目標。



有意見憂慮發展商會借助參與計劃只提供部分土地，當政府完成規劃後則把餘下土地以補地價發展私人物業，梁文廣指，政府應肩負土地規劃和周邊基建配套。



立法會議員楊永杰與梁文廣議論「樂建居」政策，認為政府應重視整體規劃和配套。（節目截圖）

身兼公屋聯會副主席、房屋事務委員會副主席的立法會議員梁文廣，出席立法會議員楊永杰的節目時指，政府應在未來規劃框架上設立特定條件，更重要是與私人發展商有良好溝通和協作，當中並不存在勾結或只偏向有利於發展商，而是讓有住屋及置業需要的市民可以盡快「安居樂業」，加大整體發展規模。同時，政府應肩負土地規劃和周邊基建配套，而參與計劃的私人發展商則是專注處理該土地的建設工作。

私人發展商或可容許「家有青年」、「家有小孩」優先選樓就農地興建房屋安排，楊永杰問及私人發展商對此的興趣意欲，政府可如何為農地周邊發展作更好規劃。梁文廣表示，過去發展商參與興建房屋的誘因並不大，主要因為農地周邊基建配套不完善，加上補地價的價錢過高。他舉例，由一幅最貴的農地發展至樓宇，有機會涉及數十億至過百億元起計的差額，若果未來發展存在不確定性，發展商未必參與發展土地。

梁文廣表示，相信樂建居的按揭較居屋更具靈活彈性。（節目截圖）

提倡「家有青年」可優先選樓

不過，梁文廣指透過計劃中三分之一補地價優惠，以及多個靈活彈性的安排則可以吸引發展商更高效發展農地，當中包括訂明居屋以市價 65 折發售，讓發展商計算利潤空間；在獲得房屋局局長批准下，微調買家資格；以及自行向準買家進行按揭安排等。

梁文廣舉例指，現時經常提到的「家有長者」優先選樓安排，未來在私人發展商發展的項目中可考慮，容許「家有青年」或「家有兒童」優先選樓，以針對有置業需求的買家。發展商在單位設計上亦可以加入新意，例如安裝家電或提供會所等。他認為此類項目讓發展商可一併藉著政府規劃，提早發展私人土地。

料發展商提供按揭較居屋更具彈性

楊永杰問到梁文廣對按揭安排的提議。梁文廣指，政府已表明「樂建居」計劃不會跟隨房委會出售居屋一樣為準業主做按揭擔保，故此預計未能做到 9 成半按揭，同時亦不會出現「零入息」購置居屋的安排。

計劃容許私人發展商自行向準買家提供按揭安排，當中便可以引入「漸進式按揭」，加上政府亦會與香港按揭證券有限公司討論按揭保險，他相信只要政府、發展商、銀行或財務機構做好協商，按揭安排會較傳統居屋更靈活彈性，助更多市民「置業上車」，期望日後政府能繼續優化計劃做得更好。