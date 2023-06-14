樂建居︱發展商有靈活性　何永賢冀有更多新意　私人市場上更吸引

政府公布私人興建資助出售房屋先導計劃「樂建居」的政策框架，房屋局局長何永賢今日（14日）指，「樂建居」讓發展商可有一定的靈活性，廚櫃的設計、設施等都可以由發展商決定，希望「樂建居」會有更多新意，令它在私人市場上可更吸引。她又預料「樂建居」可以令房屋的推出時間較以往快2至10個月，因政府以往進行土地平整有不少行政工作，由私人發展商進行有關工作則可更快。



▼6月13日 私人參建居屋「樂建居」選址柴灣祥民道及東涌122區▼



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何永賢今早親到港台節目為「樂建居」解畫，指出今次計劃的目的是利用私人市場的力量提供房屋單位，強調一直無忽視中產人士的置業夢想。私人提供土地的方式，有逾千公頃土地在私人發展商手中，計劃提供三分一補地價作誘因，65折賣樓，激活其他未發展的土地變成房屋。她又指有與業界探討，回應都是正面及觀望，期望計劃可做到增量及提速的目標，以提質提效。

期望「樂建居」做到增量及提速

何永賢續指，三塊選址中，東涌土地的平整工作已做好，柴灣則可試行由發展商進行土地平整，第三塊地目前有不同選擇，或會選擇其他規模，目標在2025年進行召標。而「樂建居」的折讓與居屋相差3個百分點，她希望「樂建居」會有更多新意，在私人市場上可更吸引。



何又預料，「樂建居」可以令房屋的推出時間較以往快2至10個月，她解釋如土地由政府進行平整有不少行政工作，例如要交由立法會申請撥款等，由私人發展商進行有關工作則可更快。

▼6月13日 房屋局公布私人參建居屋計劃「樂建居」▼



何永賢又指，對發展商會有基本要求，例如每個地盤會有預期的單位數目，但7成單位的面積要維持逾350呎，但除主要重點外有一定的靈活性，廚櫃的設計、設施等都可以由發展商決定。她又呼籲發展商給予更多支持，讓先導計劃進行示範，日後再作優化。

正商討按揭如何幫助市民

她指整個政策的推出後都收到不少回應，當中比較大的讚賞是在於今次計劃不會回購，因為發展商要為產品負責，質素上可有保證。至於市民最關注的按揭問題，何永賢則指容許發展商以不同模式提高按揭，目前的反應都是正面，明白市民在按揭上需幫助，亦正在商討當中，會再作公布。

▼6月13日 圖解私人興建資助出售房屋「樂建居」▼

