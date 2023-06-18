數碼轉型計劃將出台　陳茂波：香港絕對有能力實現工業4.0

財政司司長陳茂波今早（18日）發表網誌，提到香港作為國際創科中心的定位和任務。他透露，由他擔任主席的「數字化經濟發展委員會」將在短期內推出「數碼轉型支援先導計劃」，協助中小企業應用現成的基礎數碼配套方案。



另外，他又提到港府過去協助發展創科的政策及成績，如數碼港內社群企業目前已超過1,900間，初創企業的累計融資總額突破357億元，直言：「香港絕對有能力實現工業4.0」。



財政司司長陳茂波今早（18日）發表網誌，透露由他擔任主席的「數字化經濟發展委員會」將在短期內推出「數碼轉型支援先導計劃」，協助中小企業應用現成的基礎數碼配套方案。（資料圖片／香港01攝）

陳茂波表示，為加強對創科研發和新型工業化的支持，港府會如同施政報告中所指，透過100億元「產學研1+計劃」分期向創新及科技基金注資以落實計劃，加速「從一到N」的科研成果轉化和商品化。

將推出「數碼轉型支援先導計劃」

陳茂波亦提到佔香港經濟較大份額的服務業，也要加速其數碼轉型的步伐和速度。陳茂波指，由他擔任主席的「數字化經濟發展委員會」於去年成立，正就跨境數據流動、數碼基礎建設、數碼轉型及人才發展等方面進行深入研究。其中，今年《財政預算案》中預留五億元予數碼港推行「數碼轉型支援先導計劃」，以一對一的配對資助模式，協助中小企業應用現成的基礎數碼配套方案，不久亦將推出。

除此之外，陳茂波表示，港府會透過引進重點企業辦公室、「共同投資基金」、特專科技公司上市機制等政策，加快壯大本地的創科生態圈，力求引進一些擁有前沿和科研能力技術的企業到來香港。他相信這可帶動上下游的產業匯聚香港，達致群聚效應，同時吸引相關的高端人才來港。

陳茂波：香港絕對有能力實現工業4.0

另外，他又提到科學園和數碼港的發展成績，如數碼港內社群企業目前已超過1,900間，初創企業的累計融資總額突破357億元，並擁有超過480個知識產權項目；六隻「獨角獸」當中，一間智慧物流的初創企業去年在港交所成功上市，而另一間旅遊平台亦正籌備上市等，直言：「從這些例子都可見，本港業界有著求變向前的精神，只要提供適當的政策和技術扶持，香港絕對有能力實現工業4.0。」