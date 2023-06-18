父親節｜李家超獲兒子送贈護脊座墊甜笑　嘆上任後相處時間大減

今天（18日）是父親節，特首李家超於社交平台發文表示，獲兒子送贈一個護脊座墊，其子指寓意「家人在背後默默支持我，為我『撐腰』！」。相片所見，李家超雙眼注視護脊座墊「甜笑」。李家超又指，擔任特首快一年，期間與家人相處的時間大減，惟他們勉勵道：「服務市民就如為家人付出」。他感謝家人的支持及體諒，希望每天都能守護家人，並祝願天下父親們都父親節快樂。



身為兩子之父的李家超，今早在社交平台發文指，獲兒子送贈一個護脊座墊。他引述兒子指，由於特首公務繁忙，舟車勞頓，希望「貼身」座墊令其於工作期間都能保持健康，並時刻感受到家人在背後默默支持、「撐腰」。

2017年10月，李家超獲頒銀紫荊星章，長子李文龍（右一）及妻子林麗嬋（左一）亦有出席見證，三人當時與時任政務司司長張建宗（右二）合照。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

帖文附上兩張相片，李家超雙眼看着座墊，嘴角上揚「甜笑」。他形容，座墊不單是「貼身」，更加是「貼心」，對此非常感觸。去年7月1日上任特首的他，即將迎來任期一周年，他指與家人相處的時間大減，惟他們勉勵道，「服務市民就如為家人付出。」

李家超指，與天下父親一樣，希望每天都能守護家人，但同時更希望施政令市民受惠，「大家開心又稱心」。李感謝家人的支持和體諒，並祝願天下爸爸們父親節快樂，「願家人互相關懷、體諒和支持，開心每一天！」