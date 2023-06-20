輸入外勞｜勞顧會事前不獲諮詢　勞方委員斥不尊重　促一年一檢

勞工顧問委員會昨日開會討論輸入勞工計劃安排，有6名勞方委員不滿政府事前沒諮詢勞顧會，中途離場抗議。勞顧會僱員代表林偉江今日（20日）在電台節目指，因不滿政府在會上只是重複一次已公布的內容而非諮詢委員，是不尊重勞顧會，故離場抗議。他又批評，輸入外勞不設「剎停」機制，促一年檢討一次。



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政府上周公布運輸及建造業輸入勞工計劃，毋須經勞顧會審批，並提出放寬補充勞工計劃，准許26個工種可申請輸入外勞兩年。勞顧會昨日（19日）開會討論安排，全數6名勞方委員不滿政府事前沒諮詢勞顧會，提早離場抗議。

勞顧會僱員代表林偉江今日在港台指，政府輸入外勞計劃直接向外公布，事前沒有與勞顧會會面及諮詢。他說在會議上，政府代表只是將已公布訊息再說一次，並無留有諮詢空間，認為是不尊重勞顧會，所以他們選擇提早離場抗議，表達不滿。

他在商台受訪時被問及會否有其他抗議行動，他表示，目的是想解決問題，並非一定要通過抗議手段進行。

林偉江指，政府現時沒有為計劃訂下時限，亦不設「剎停」機制，其中放寬26個工種的輸入外勞限制，是削弱保障本地勞工的把關能力，質疑政府無提供數據支持相關行業出現勞工短缺。

林又指，擔心外勞計劃是否會如實招聘，質疑外勞的工資未必能達工資中位數，在此方面應要有審查機制。他又指當局應為計劃設檢討機制，一年檢討一次，並作全面諮詢，聆聽勞顧會意見。