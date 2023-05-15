調查揭7成長者一年內曾有牙患　近6成人指診金高不看牙醫

三名立法會議員公布一項針對基層長者牙科服務需求的調查，發現超過7成人過去12個月內曾出現牙患，以牙痛及牙齒鬆脫最常見。有3成半受訪長者稱牙患問題令他們食欲下降。近6成人指因診金過高而不看牙醫。調查亦發現逾半數人不知道關愛基金設長者牙科服務資助，僅有一成半持「長生津」的長者申請，促政府加強宣傳。



基層巿民對公營牙科服務需求殷切。（資料圖片）

牙痛、牙齒鬆脫最常見

工聯會立法會議員陳穎欣、鄧家彪聯同陳沛良上月聯合發起「關懷基層長者護齒大行動」，組織社區幹事及義工團隊，探訪九龍東和新界西南兩區近900戶長者，並於四月透過問卷調查，了解基層長者牙齒健康狀況和對牙科服務的需求。受訪長者的年齡分布，有42%為75歲以上人士、46%是66至74歲人士。

調查發現，逾7成受訪長者過去12個月曾出現牙患，牙痛及牙齒鬆脫屬最常見牙患。另有3成半的受訪長者稱牙患問題令他們食欲下降，2成半人指牙患影響日常工作及生活，逾2成人則表示因牙患而失眠。

調查也顯示，只有48%受牙患困擾的長者會找牙醫求診，而每次求診費用，最多人選擇要支付1500元。近6成人指因診金過高而不看牙醫。

工聯會立法會議員陳穎欣（左三）、鄧家彪（右二）聯同陳沛良（中）上月聯合發起「關懷基層長者護齒大行動」。（網上直播截圖）

有逾半受訪者不知悉關愛基金長者牙科資助

鄧家彪指出，現時正申領長生津、約60至70萬的長者，其實均可申請關愛基金的長者牙科服務資助，但事實上，申請相關資助的長者僅9萬多人，即只有約一成半左右，另有逾半數受訪長者稱不知道有相關資助。

陳穎欣指，上述數據及調查反映政府宣傳不足，有需要加強。她續指，現時香港牙科方面的醫護人手不足，政府應增加本地培訓名額，並繼續輸入牙科人員來港執業，擴大牙科服務供應。另外，她也建議政府考慮增設流動牙科醫療車，或在18區的康健中心增設牙科檢查服務，同時宜考慮擴大醫療券至其他大灣區城市均可使用，以便為有需要長者提供更多牙科服務。