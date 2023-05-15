調查揭7成長者一年內曾有牙患　近6成人指診金高不看牙醫

撰文：江麗盈
出版：更新：

三名立法會議員公布一項針對基層長者牙科服務需求的調查，發現超過7成人過去12個月內曾出現牙患，以牙痛及牙齒鬆脫最常見。有3成半受訪長者稱牙患問題令他們食欲下降。近6成人指因診金過高而不看牙醫。調查亦發現逾半數人不知道關愛基金設長者牙科服務資助，僅有一成半持「長生津」的長者申請，促政府加強宣傳。

基層巿民對公營牙科服務需求殷切。（資料圖片）

牙痛、牙齒鬆脫最常見

工聯會立法會議員陳穎欣、鄧家彪聯同陳沛良上月聯合發起「關懷基層長者護齒大行動」，組織社區幹事及義工團隊，探訪九龍東和新界西南兩區近900戶長者，並於四月透過問卷調查，了解基層長者牙齒健康狀況和對牙科服務的需求。受訪長者的年齡分布，有42%為75歲以上人士、46%是66至74歲人士。

調查發現，逾7成受訪長者過去12個月曾出現牙患，牙痛及牙齒鬆脫屬最常見牙患。另有3成半的受訪長者稱牙患問題令他們食欲下降，2成半人指牙患影響日常工作及生活，逾2成人則表示因牙患而失眠。

調查也顯示，只有48%受牙患困擾的長者會找牙醫求診，而每次求診費用，最多人選擇要支付1500元。近6成人指因診金過高而不看牙醫。

工聯會立法會議員陳穎欣（左三）、鄧家彪（右二）聯同陳沛良（中）上月聯合發起「關懷基層長者護齒大行動」。（網上直播截圖）

有逾半受訪者不知悉關愛基金長者牙科資助

鄧家彪指出，現時正申領長生津、約60至70萬的長者，其實均可申請關愛基金的長者牙科服務資助，但事實上，申請相關資助的長者僅9萬多人，即只有約一成半左右，另有逾半數受訪長者稱不知道有相關資助。

陳穎欣指，上述數據及調查反映政府宣傳不足，有需要加強。她續指，現時香港牙科方面的醫護人手不足，政府應增加本地培訓名額，並繼續輸入牙科人員來港執業，擴大牙科服務供應。另外，她也建議政府考慮增設流動牙科醫療車，或在18區的康健中心增設牙科檢查服務，同時宜考慮擴大醫療券至其他大灣區城市均可使用，以便為有需要長者提供更多牙科服務。

西貢方逸華牙科診所突停公務員服務　僅續收街症　衞署：人手安排東區醫院主座爆水管　柴灣政府牙科診所及公務員診所今早暫停政府研修例規牙科畢業生實習一年　業界表關注　牙管會力撐新措施港府擬強制牙科生註冊前須實習一年　增註冊制引入非本地培訓牙醫
牙醫
長者