人大常委會下周開會　李慧琼倡內地研取消過關「黑碼」健康申報

人大常委會會議下周於北京召開，身兼人大常委的民建聯主席李慧琼稱，將於會上提出三個議題，包括期望海關總署研究取消俗稱「黑碼」的健康申報。



李慧琼今日（21日）表示，本港不少長者未使用智能電話，難即時能透過手機取得所需二維碼，很多長者過關回內地時，也需要工作人員幫忙，增加過關所需時間，當中亦涉及關口網絡問題等。她表示，「黑碼」健康申報措施今年2月實施後，兩地過關有序暢順，期望能研究取消相關措施，讓往返兩地人流更暢順。



她又希望內地在香港增加更多符合標準的驗車公司，因為持中港牌的車主，只能經「中檢」驗車，恢復正常通關後，有關服務「排長龍」，7月1日實施「港車北上」，相信驗車需求會增加，有更多符合標準的驗車公司，才可疏導。

此外，為分流經鐵路往返內地人流，民建聯早前多次向港鐵和運輸局就爭取落實高鐵短途「地鐵化」。李慧琼解釋，讓持票乘客可於乘車當日，能改乘同一車站其他班次。由於現時返回內地主要是透過東鐵綫，如果推行「高鐵地鐵化」 可作出疏導，期望盡快推行試點。

而民建聯立法會議員陳恒鑌稱，昨日曾與港鐵交流，指高鐵短途「地鐵化」初期只有個別站可實行，整個售票系統都有很多地方需要改善包括簡化改票程序等，預計七月會推出。他指，如果只有一兩個站能實行未必合符期望。