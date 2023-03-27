健康申報二維碼／黑碼｜新方法簡化網上申請 1步取得黑碼｜附連結
撰文：林勇
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健康申報／過關申請／黑碼｜早前香港與中國內地已全面通關，只需要填寫健康申報二維碼／黑碼，便可以自由進出。雖然有幾個取得「黑碼」的方法，但最近發現其中一個方法的申請方式大幅簡化，只需要一步一撳即可以取得「黑碼」，超方便！
三大健康申報二維碼／黑碼取得方法：
每次中國內地入境前都要申請取得健康申報二維碼／黑碼才可以順利入境，而方法有三，包括網上直接申報、利用微信小程序或在關口掃二維碼直接登記。不過最近微信小程序的登記方法比以往大幅簡化，而且只需要1步1撳即可以取得黑碼，比以往方便快捷更多。
微信1步簡易申報步驟
因為登入微信後可以快速登入及取回上次登記的資料，加上近日微信中取黑碼登記程序「簡化」不少，因此比起網上或其他方法還要快捷。
其餘取得黑碼兩個方法
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1）網上申報（按此進行網上出入境健康申報）
進入出入境健康申報網站後，點擊「申報」，輸入個人信息﹑出／入境信息﹑驗證碼（校驗碼，提交申報後即可獲得「黑碼」。在進入入境大堂時，自行在機器上掃描「黑碼」即可。同時，可以保存輸入過的信息，下次再申請時就無須再重複輸入資料。
👇👇網上健康申報二維碼方法👇👇
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2）手機掃碼／關口電腦申報
如果沒有提早進行網上申報的話，在關口亦有擺放手機二維碼，可以即時進行網上申請。如沒有手機上網或不懂使用網上申請的話，關口也有特別通道，擺放多部電腦讓未能成功用手機申報的人士使用。
返中國內地需要申報健康申報二維碼／黑碼嗎？
現時仍然需要往返中國內地24小時前，網上或特定方式申報取得二維碼或黑碼，不過程序簡化不少，取得方法可參考此文章。
如何取得「申報健康申報二維碼／黑碼」？
網上登記外還有幾個方法都可以取得，不過論方便程度還是建議用「微信Wechat」，最快1步1秒即取得黑碼，詳情請參考此文章。
「申報健康申報二維碼／黑碼」可以重用嗎？
每次登記取得的黑碼，可在24小時內使用一次。如果入境已使用過一次，出境時需要另外申請新的「黑碼」才可。