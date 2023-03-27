健康申報／過關申請／黑碼｜早前香港與中國內地已全面通關，只需要填寫健康申報二維碼／黑碼，便可以自由進出。雖然有幾個取得「黑碼」的方法，但最近發現其中一個方法的申請方式大幅簡化，只需要一步一撳即可以取得「黑碼」，超方便！



三大健康申報二維碼／黑碼取得方法：



每次中國內地入境前都要申請取得健康申報二維碼／黑碼才可以順利入境，而方法有三，包括網上直接申報、利用微信小程序或在關口掃二維碼直接登記。不過最近微信小程序的登記方法比以往大幅簡化，而且只需要1步1撳即可以取得黑碼，比以往方便快捷更多。

健康申報二維碼／黑碼 可以簡易1步取得

微信1步簡易申報步驟



因為登入微信後可以快速登入及取回上次登記的資料，加上近日微信中取黑碼登記程序「簡化」不少，因此比起網上或其他方法還要快捷。

其餘取得黑碼兩個方法

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1）網上申報（按此進行網上出入境健康申報）

進入出入境健康申報網站後，點擊「申報」，輸入個人信息﹑出／入境信息﹑驗證碼（校驗碼，提交申報後即可獲得「黑碼」。在進入入境大堂時，自行在機器上掃描「黑碼」即可。同時，可以保存輸入過的信息，下次再申請時就無須再重複輸入資料。

👇👇網上健康申報二維碼方法👇👇

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2）手機掃碼／關口電腦申報

如果沒有提早進行網上申報的話，在關口亦有擺放手機二維碼，可以即時進行網上申請。如沒有手機上網或不懂使用網上申請的話，關口也有特別通道，擺放多部電腦讓未能成功用手機申報的人士使用。