港鐵檢討維修｜林世雄：密切監察落實、輸入外勞緩缺人手言之尚早

運輸及物流局局長林世雄稱，已收到港鐵就加強鐵路資產管理及維修保養制度的報告，及當局另外成立的獨立監督小組報告，政府將密切監督港鐵全面落實有關措施；至於港鐵表示不排除任何招聘人手的方法，包括輸入勞工應對人手不足，林世雄認為言之尚早。



林世雄指政府會密切監察港鐵落實改善保養措施（陸家輝攝）

港鐵去年11月先有列車於油麻地站出軌甩門，再於12月發生將軍澳線列車脫鈎，令將軍澳區交通癱瘓。港鐵隨後檢討鐵路資產管理及維修保養制度後，今日（21日）交代檢討結果，指未來五年將投放650億元更新保養及擬縮短營運時間以進行維修保養。

林世雄指，港鐵的報告已採納獨立監督小組的建議，政府會密切監察港鐵全面落實所有跟進措施，確保港鐵資產管理及維修保養為時俱進，為市民提供安全可靠的鐵路服務。

被問及港鐵的檢討報告建議在用盡所有可能方法下，延長非行車時間進行進行維修保養，會否令鐵路營運時間縮短影響對市民服務？林世雄表示，一般情況下，都能夠在非行車時間內做完，報告提到包括會利用科技提升維修效率，認為未來當遇到具體情況，需要在非行車時間以外進行維修，港鐵將會與政府商討，在營運及維修之間作出取捨及平衡。

至於港鐵會否輸入外勞以應對人手不足的問題，林世雄表示港鐵正積極招聘人手，並確保維修隊伍人手，亦會通過外判商增加人手，輸入勞工實屬言之尚早。