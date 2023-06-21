港鐵檢討維修｜5年650億保養　陳恒鑌冀開支不會轉嫁市民

近年地鐵事故頻生。港鐵今日（21日）就檢討鐵路資產管理及維修保養制度召開記者會，宣布未來5年將投放超過650億元，用作更新鐵路設施及保養維修，並加大力度應用創新科技。民建聯立法會議員陳恒鑌表示歡迎，但不希望將開支轉嫁市民。



陳恒鑌認為，若港鐵縮短營運時間來維修，市民應可以理解。（陸家輝攝）

港鐵宣布未來5年投放650億元，保養維修以及更新鐵路設施，較過去增至20%，亦會透過新科技進行資產登記以及風險預測，陳恒鑌指系統可紀錄列車各部件的品質管理，投放相關金額後可減少事故。而資產登記將先於南港島綫進行，他指南港島綫相對簡單，形容做法合理。他又提到，現時整個系統例如荃灣線已運行45年，須按時代需要將系統智能化，但期望相關開支不要轉嫁市民。

風險預測方面，陳恒鑌指現時港鐵以RCM形式（Reliability Centered Maintenance，以可靠度為中心的維修）檢測列車，未來將擴展至其他基建，以確保安全，又提到港鐵用5億元買黃色工程車，望於晚上收車後加強維修保養。

另外，港鐵人手面臨老化，陳恒鑌稱港鐵會延遲退休以及增加招聘。他亦建議港鐵應加強培訓人手、改善工作環境並增加員工福利。

縮營運時間維修 陳恒鑌料市民可理解

被問到港鐵將縮短運作時間以進行列車保養，陳恒鑌指現時港鐵只有晚上收車後的「黃金兩小時」維修時間，能做的事相當有限，有些更新亦須花費數天，認為相關情況若非經常出現，並有提早向市民通知以及避開繁忙時期，相信市民可以理解。不過他仍期望可增設維修保養人手，又或者為時間「劃線」，避免過份延遲而影響市民工作。

張欣宇指港鐵難引入外勞，解決人手不足的方法是提升待遇。（馮子健攝）

張欣宇倡先在容易安排替代巴士的路線試行提早收車

對於報告建議延長非行車時間內的維修時間，研究提早收車或延遲頭班車時間，曾任港鐵站經理的立法會議員張欣宇指，提早收車的安排都要平衡影響，建議現在容易安排替代巴士的路線試行。另有指安排可能影響市民上下班，張則強調市民更不想見到發生事故。

至於港鐵研究輸入外勞，張欣宇指可行性很小，因為港鐵營運最怕就是溝通出錯，直言一個步驟都沒有容錯空間，否則會出現安全事故。他認為，解決人手短缺都要靠提升待遇，留住人才之餘亦可吸引新人入行。他指無論訓練不足、士氣不夠等，最深層次的問題都是人手不足。

維修制度方面，張欣宇引述報告稱，當時很多維修到期但都沒有人手及時間進行，而本次收緊相關規定，是針對性解決問題。